Restricciones: más sectores van a la Justicia para que los dejen trabajar

“¡A mí la rebelión, no eh! En el estado de derecho las leyes se cumplen. El que esté en desacuerdo que vaya a la Justicia y consiga a algún juez que diga que lo que yo hice está mal”. Esto es lo que dijo el viernes pasado el presidente Alberto Fernández consultado en conferencia de prensa por los dichos de los gastronómicos, que ese día habían anunciado que no iban a acatar el DNU 241 por el cual debían cerrar sus puertas a las 19 horas.

El sector recogió el guante y hoy la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) presentó un amparo, a pesar de que el gobierno nacional oficializó la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente, por intermedio del cual asistirá a los trabajadores con $18.000.

“Esta medida no alcanza. No nos sirve de nada. El Repro es una lástima. Muchas perdimos el 70 a 80% de facturación y, después de 6 meses cerrados el año pasado, no podemos volver a lo mismo. Además, nadie cree que las restricciones van a ser por 15 días”, afirmó en diálogo con LA NACION Yamila Guzmán, de la heladería Alchemy.

En tanto, Pablo Lorenzo, co-founder y co-CEO de Tea Connection y Green Eat, dijo que al amparo de la Ahrcc se sumarán presentaciones individuales de distintos establecimientos para ser más contundentes y adelantó que la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) también está trabajando en una versión. Y no son los únicos.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) tiene en carpeta presentar un amparo y lo analizará en una reunión que tendrá lugar la semana próxima y la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) también lo evalúa, aunque a priori es poco probable.

En tanto, ayer otro gimnasio de Capital Federal presentó un amparo para poder funcionar con un aforo del 30%, es decir que pide que las restricciones se retrotraigan a lo que establecía el decreto 235.

La presentación estuvo a cargo del abogado Federico Lagorio, apoderado de Jorge Vázquez, titular de la habilitación del gimnasio Target Gym, ubicado en avenida Cabildo 3030, en el barrio porteño de Núñez, y recayó en Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad número 24.

“Pedimos dos cosas. Una medida cautelar para que se vuelva al decreto 235 del 8 de abril que decía que podían operar con el 30% de ocupación y la cuestión de fondo es que se declare inconstitucional el DNU 241. Sabemos que las restricciones por 15 días se van a prorrogar y el año pasado los gimnasios estuvieron cerrados 6 meses y este año no hay ATP. Esto favorece a las grandes cadenas que tienen otra espalda, mientras que los gimnasios de barrio cierran”, aseguró el letrado.

Esta presentación se suma a la que hizo el abogado Alejandro Binay, dueño de Saturn Gym Fitness, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, y recayó en el juzgado federal número 9.