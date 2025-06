Riesgo país: qué pasará con el indicador tras la condena a Cristina Kirchner

Conocida la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, distintos analistas se empezaron a preguntar por el impacto que tendría la noticia en los mercados financieros.

Es decir, si la lectura es que el peronismo/kirchnerismo tiene menos chances electorales, lo cual sería “festejado” o si, por el contrario, este evento podría significar que la fuerza política puede volver a cobrar relevancia. Ese escenario afectaría a los activos argentinos y a la trayectoria descendente del riesgo país, que ayer bajó 20 puntos y cerró en 666.

Según fuentes del Gobierno, este índice elaborado por el JP Morgan está sobredimensionado por el fantasma de una eventual vuelta del kirchnerismo. En el equipo económico consideran clave que baje este indicador, para que se pueda emitir deuda a tasas más bajas.

“La reacción inicial del mercado fue ayer y fue positiva, porque vamos a asumir que ayer estuvo subiendo a sabiendas de que la noticia era un hecho, así que esa es la primera respuesta. El mercado lo tomó bien”, afirmó Miguel Ángel Boggiano, director de Carta Financiera y miembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

En cuanto al mediano o largo plazo, dijo que es imposible saber si el mercado puede cambiar de idea, ya que hasta las elecciones hay muchas cosas que pueden pasar. Sin embargo, opinó que el mercado siempre “se anticipa”. “Si empieza a comprender que las chances electorales del Gobierno van en aumento, el riesgo país va a empezar a bajar antes de los comicios”, señaló.

Por su parte, Javier Timerman, director de Adcap grupo financiero, dijo que si el fallo aumenta las chances de que el peronismo vuelva al poder, esto va a ser mal visto por el mercado.

“No es lo que yo pienso, es lo que escucho cuando hablo con inversores. Hoy el inversor le apuesta a este gobierno, no ve alternativa política a Milei. Incluso no le gustaría que vuelva el macrismo porque apuntan a temas de debilidad institucional”, aseguró. Más allá de esto, agregó que no se puede anticipar si Cristina Kirchner quedará “en el olvido o se convertirá en mártir”.

En este sentido, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, sostuvo que por ahora parece que la volatilidad cambiaria cesó y estimó que el riesgo país debería bajar. De todas maneras, minimizó el efecto de este fallo sobre el indicador: “No es para verlo debajo de los 500 puntos básicos”.

Según el analista, el impacto estará condicionado también por “lo que pasa en la previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires”. “Cristina está afuera, pero cómo se va a rearmar el peronismo y qué va a hacer el oficialismo es clave”, explicó.

“Cristina no está. Puede mejorar la curva de bonos y el riego país. Pero cómo se rearma el peronismo de cara a septiembre no lo sabemos. Ese riesgo sigue presente, no lo podemos prever. Hay que analizarlo y seguir siendo cauto”, completó.

Por último, Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, sostuvo que el riesgo país está encaminado para volver a cruzar la barrera de los 600 puntos básicos.

“Estuvo efímeramente entre los 570 y 600 una semana nada más, con lo cual el desafío es volver ahí. Igual, el ministro de Economía armó una estrategia como para pagar los próximos vencimientos con fondos que provengan de las reservas”, cerró.