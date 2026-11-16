RIGI: la estrategia del Gobierno para que el boom de Vaca Muerta derrame

El Gobierno de Javier Milei busca que el boom de inversiones de Vaca Muerta y el sector energético genere nuevos negocios para las pymes argentinas, en medio de una crisis industrial marcada por la caída de la producción y el empleo y las dificultades financieras.

En las últimas semanas, el equipo económico empezó a intervenir de manera más directa en el vínculo entre los grandes proyectos y las empresas que pueden abastecerlos.

Para eso, organiza una segunda ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que reunirá el 2 de diciembre, en el Hipódromo de San Isidro, a los responsables de compras de grandes proyectos de petróleo, gas y energía con proveedores de todo el país. En un corte previo al cierre de la inscripción, el Gobierno contabilizaba unas 1500 pymes anotadas y había convocado a 26 proyectos, entre aprobados y en evaluación, según cifras oficiales a las que accedió LA NACION.

“Acá tienen que ganar todos”, dijo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el 29 de octubre en Rosario. En esa primera ronda, con foco en minería, participaron unas 2500 pymes en distintas actividades y se concretaron alrededor de 2300 reuniones, entre citas con compradores y encuentros entre proveedores, según el balance que maneja Economía.

Para San Isidro, el ministerio prevé reunir a 60 compradoras y más de 2000 proveedoras.

Días después, en la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el costo financiero para las pymes era “un problemón”. Allí anunció la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027 y la ampliación de un plan de pagos en 18 cuotas. Con esas medidas, Economía apuntó a aliviar los problemas de caja. Con las rondas, busca abrirles nuevos mercados a esas empresas.

“Acá tienen que ganar todos”, dijo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el 29 de octubre en Rosario. Marcelo Manera

Detrás de esos gestos hay una economía a dos velocidades. En agosto, la actividad de minas y canteras, que incluye la extracción de petróleo y gas, creció 11,1% interanual, mientras que el comercio cayó 3,5%, la industria manufacturera retrocedió 3,2% y la construcción bajó 2,5%, según el Indec. En septiembre, la producción petrolera alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios, un 15% más que un año antes.

Datos oficiales muestran que el RIGI ya movilizó inversiones ejecutadas por unos US$7600 millones y permitió contratar a 1794 proveedores locales de 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Además, el 82% de las compras registradas corresponde a empresas radicadas en la Argentina, aunque eso no significa necesariamente que todos los bienes adquiridos sean íntegramente de fabricación nacional.

El régimen exige que al menos el 20% del monto de inversión destinado al pago de proveedores se aplique a la contratación de bienes y obras con proveedores locales, siempre que haya oferta disponible a precios y con calidad de mercado. Mientras Economía busca sumar pymes a esa cadena, el Ejecutivo amplió este lunes por decreto quiénes pueden contar para ese mínimo. Ahora también califican las empresas de capital extranjero constituidas y domiciliadas en la Argentina, y para los bienes siguen vigentes las reglas de origen del Mercosur.

Según Federico Palavecino, socio de MHR, el cambio puede reducir el riesgo de demoras en proyectos que necesitan insumos especializados, al tiempo que suma competencia para los proveedores nacionales que evaluaban invertir para ganar escala.

En el Gobierno presentan las rondas como una “política de coordinación” entre privados dentro del modelo vigente. Economía organiza las citas para que las pymes puedan mostrar qué ofrecen y los compradores puedan precisar qué necesitan. La decisión de contratar queda en manos de las empresas, destacan en despachos oficiales.

Una encuesta de la Fundación Observatorio PyME sobre 400 compañías expuso cuán extendida está esa demanda entre las empresas industriales. En el segundo trimestre, solo el 4,7% de las pymes del sector abastecía directa o indirectamente a proyectos del RIGI. Otro 14,8% había intentado incorporarse o tenía interés en hacerlo. La oportunidad de ampliar esa base es considerable: hidrocarburos y energía suman 14 proyectos aprobados, con inversiones previstas por cerca de US$50.000 millones, y otros 13 en evaluación.

En el segundo trimestre, solo el 4,7% de las pymes del sector abastecía directa o indirectamente a proyectos del RIGI

Antes de la ronda, las compradoras cargan en una plataforma qué necesitan y con qué especificaciones. Las pymes detallan qué pueden ofrecer. Si un proyecto necesita caños con determinadas características, por ejemplo, la organización cruza ese pedido con la oferta de los fabricantes y arma la agenda. En una cita de unos 15 minutos, el proveedor se sienta con el responsable de compras y puede averiguar qué certificaciones le van a pedir, de qué volumen se trata y en qué plazo tendría que entregar.

También se organizan reuniones entre proveedores: si el volumen de un pedido supera lo que una fábrica puede producir por sí sola, el encuentro le permite explorar una oferta conjunta con otra empresa. En paralelo, las grandes compañías explican en charlas técnicas qué estándares exigen para comprarles. Para las pymes que necesiten incorporar tecnología o adecuar sus procesos, Economía prevé sumar asistencia técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La provincia de Buenos Aires, que albergará la ronda, concentra cuatro de cada diez unidades productivas manufactureras del país y el 43,3% del empleo industrial. Entre junio de 2023 y junio de 2026 perdió 45.115 puestos registrados y quedó con 1374 unidades productivas menos, según la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El retroceso también alcanzó a ramas que pueden abastecer al sector energético: el empleo cayó 11,4% en equipos eléctricos, 10% en productos de metal y 9,1% en maquinaria y equipos.

En todo el país, la producción de las pymes industriales cayó 11,9% interanual en el tercer trimestre y el empleo retrocedió 5,6%, según la Fundación Observatorio PyME. Ocho de cada diez empresas señalaron la debilidad de la demanda entre sus principales preocupaciones y el 43% mencionó la competencia de los productos importados. A esas dificultades se sumó la presión financiera: una de cada siete reportó embargos de la ARCA.