Roberto Feletti dijo que serán “muy duros” para hacer cumplir la canasta de Precios Cuidados

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, destacó hoy el acuerdo alcanzado para conformar una canasta de Precios Cuidados de 1.321 productos, y aseguró que habrá controles en los que serán “muy duros en el cumplimiento” para que no haya “distorsiones en las cadenas comercializadoras”.

”Hoy tenemos la canasta instalada y yo estoy muy conforme, las empresas han trabajado, no sin tensiones porque son 155 empresas, tenemos grandes conglomerados que son las que ofertan el grueso de la canasta pero logramos alcanzar esta canasta de 1.321 productos, que es el doble de lo que originalmente tenia Precios Cuidados”, dijo Feletti esta mañana en diálogo con El Destape.

”Estoy muy conforme, realmente fueron meses arduos y esto no es para lo que fue la negociación ni para las empresas pero sí para lo que decían los medios hegemónicos, en estos tres meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida Rodrigazo, estallido de precios, eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos”, afirmó.

“Hoy a la tarde comunicamos la lista a los supermercados y grandes mayoristas y comenzamos a poner en marcha este programa y creemos que va a tener éxito; me siento realmente satisfecho con esta canasta, es compatible con el consumo del argentino medio que es lo que se buscaba”, señaló el funcionario.

“El fin de semana vamos a arrancar de nuevo con los relevamientos que hacemos todos los viernes, y en ese punto vamos a ser muy duros en el cumplimiento. Creo que se va a cumplir pero tampoco queremos que haya distorsiones de precios en las cadenas comercializadoras, porque nosotros trabajamos para asegurar un precio contenido, no para que el margen termine quedándoselo una comercializadora, en eso vamos a ser muy enérgicos”, remarcó Feletti.

En diálogo con Radio Provincia, Feletti comparó el control de precios previo con el anunciado esta semana. “A diferencia de cuando se dictó el congelamiento [original], cuando había poca posibilidad de acuerdo, tensión y escalada de precios, se logró encauzar y nos tomamos estos tres meses para lograr una salida consensuada a partir del 7 de enero. La idea es un acuerdo con vigencia anual, que es revisable cada 3 meses, tanto en productos como en precios, y con una corrección mensual”, explicó.

Al ser consultado sobre la vigencia de la prohibición de la exportación de siete cortes parrilleros y el futuro del precio de la carne, dijo: “Si me guío por lo que ocurrió en los cortes promocionados en precios cuidados para las fiestas, que eran 5 cortes, en los 6 días previos se vendieron 7 millones de kilos. Quiere decir que no fue una cifra menor y que en otras circunstancias a lo mejor había gente que no hubiera accedido”.

“Si me guío por eso estuvo exitoso. Ahora son 7 cortes y el problema es la comercialización en todo el país de todos ellos todo el tiempo. El problema va a ser esos 7 cortes todo el tiempo, porque la carnicería comercializa por media res. Vamos a tener que buscar algún mecanismo de resolución para que los 7 cortes lleguen a las carnicerías. Se me vuelve a plantear la misma discusión que con los comercios minoristas. Vamos a poder hacerlo en las mismas bocas que se hicieron para las fiestas, pero la carnicería de barrio no lo va a tener. En esta discusión estamos”, concluyó el funcionario.