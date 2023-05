Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich criticaron al Gobierno por postergar la publicación de la inflación

escuchar

Los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, fustigaron este miércoles la polémica decisión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de postergar, entre otras, la fecha de publicación del índice inflación de abril que estaba planificada para el viernes 12 de mayo y ahora se difundirá el lunes 15 de mayo , ya que el domingo anterior hay elecciones en varias provincias. Junto a otros referentes del espacio y del resto de la oposición, los dirigentes acusaron al Gobierno de “ocultar la realidad y manipular la opinión pública” por esta modificación en la comunicación del índice de precios al consumidor (IPC).

“Nuevamente [Sergio] Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar”, lanzó la extitular de Pro.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño expresó: “La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”.

También cuestionó la decisión el diputado Martín Tetaz, que escribió: “Esto es una barbaridad. El Gobierno patea la comunicación de los datos de inflación porque tiene miedo de perder, entre otras, la provincia de La Pampa”.

En tanto, el diputado Javier Milei sentenció: “Tsunami de chanes. Otra vez la historia de romper o tapar el termómetro para negar la fiebre...”.

Por su parte, Luis Petri sostuvo: “Vuelve la manipulación estadística, el kircherismo nuevamente interviene el Indec con fines electorales. No luchan contra la inflación y la pobreza, la esconden”.

La manipulación de estadísticas del INDEC es de extrema gravedad y reconfirma una vez más lo que todos sabemos: oscurantismo, arbitrariedad, una inflación que no frena y la ausencia de un plan.



José Luis Espert, el economista que se sumó al equipo de Juntos por el Cambio, opinó: “Es claro que el motivo de la postergación (de la publicación de la inflación del INDEC) del viernes 12 al lunes 15 es porque puede romper un nuevo record (+8%)”.

El legislador porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, se sumó al reclamo contra el Gobierno. “Postergar la difusión del índice de inflación invocando la veda electoral en algunas provincias es una burda maniobra” , dijo, y reforzó: “Al revés, el pueblo tiene derecho a conocer cuál fue la inflación porque es un insumo necesario para decidir el voto”.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, también acudió a las redes para manifestarse en contra de la medida y señalar al titular del Indec. “Marco Lavagna, una persona con la cual he tenido respeto personal, si no rectifica esta decisión, entonces inmediatamente que deje el cargo. Si no, será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del Kirchnerismo”, apuntó.

El anuncio del Indec

En medio de una inflación en ascenso, la dirección del instituto estadístico tomó una polémica decisión en el arranque de la campaña electoral: modificó, entre otras, la fecha de publicación del sensible índice de precios al consumidor (IPC) de abril, que se espera, ofrezca malas noticias al Gobierno.

En la dirección del instituto afirman que se tratan de varios cambios de fecha (no sólo del IPC) y que la decisión se tomó por la veda electoral que hay en varias provincias en las que hay comicios . No quieren, reconocieron las autoridades a LA NACION, que información que puede ser sensible impacte el día de la votación.

Aseguran, por otro lado, que por la gran cantidad de informes que hay este año, varios documentos se publicaron los viernes, lo que no era habitual. El IPC de abril se iba a publicar el viernes 12 y ahora aparece en el calendario el lunes 15. El 14 de mayo se vota en Salta, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan. Un mal dato, como el que se espera para abril (entre 7,2% y 8%) podría impactar en las urnas ese domingo si se conociera el viernes previo.

