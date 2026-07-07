Rumbo a Atlanta: creció la demanda de vuelos a Estados Unidos para acompañar a la selección a octavos de final del Mundial 2026

La selección argentina se prepara para un nuevo rival de cara a los cuartos de final del Mundial 2026: enfrenta a Egipto hoy, martes 7 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Ante la ilusión de un bicampeonato y a medida que avanza el equipo nacional en el campeonato, en los días previos a la contienda creció el flujo de hinchas que buscaban viajar para alentar a la “Scaloneta”, tanto desde el país como para quienes ya se encuentran en territorio estadounidense.

La selección argentina se enfrenta a Egipto en cuartos de final del Mundial en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (AP Foto/Mike Stewart) Mike Stewart - AP

La plataforma de viajes Despegar detalló a LA NACION que las búsquedas de vuelos a Atlanta desde Buenos Aires aumentaron 250% tras la victoria de la Albiceleste ante Cabo Verde. A su vez, hubo un crecimiento del 600% en las búsquedas de vuelos desde Miami hacia esa ciudad.

“Esta evolución refleja cómo el recorrido del equipo influye directamente en las decisiones de viaje y acelera la demanda hacia las próximas sedes. A medida que avanza el torneo, observamos que muchos fanáticos amplían o reorganizan sus recorridos para seguir acompañando a la selección”, indicó Paula Cristi, gerente general de Despegar Argentina.

Se trata de una tendencia que se replica conforme avanza la competición. Previo al encuentro de dieciseisavos de final disputado el pasado viernes 3 de julio, la plataforma registró un incremento del 300% en las búsquedas con destino a Miami.

Por su parte, Almundo —empresa que forma parte de CVC Corp— también observó un crecimiento en búsquedas de vuelos a Atlanta tras la clasificación de la selección a octavos de final: llegó a un pico de 220% durante el último fin de semana. En las dos semanas previas, registró un incremento del 35% en las consultas sobre este destino, incluso antes de confirmarse el cruce ante Cabo Verde.

A su vez, la agencia informó que la venta de vuelos a la capital de Georgia creció más de un 100%. “Teniendo en cuenta esta demanda, Almundo sumó paquetes para los octavos de final que incluyen entrada, alojamiento, traslados y asistencia, partiendo de los US$4475 (sin aéreos)”, puntualizó Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina.

Cada vez más argentinos viajan a Estados Unidos para seguir a la selección en el Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

La agencia de viajes Atrápalo detalló a este medio que muchos de sus clientes decidieron cambiar su itinerario: de los 900 pasajeros que viajaron a Estados Unidos con la empresa, menos del 30% pidieron extensión en la vuelta o agregaron traslado interno para movilizarse hacia el partido. También coincidió que esta tendencia se mantiene luego de la fase de grupos.

Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas informaron que hubo un aumento de búsquedas y de demanda en vuelos a Estados Unidos. En consecuencia, se incrementó la frecuencia de vuelos, operando entre dos y tres servicios diarios, en línea con el avance del equipo nacional en la Copa del Mundo. Desde la compañía de bandera nacional señalaron que este flujo de plazas se anticipó a la oferta habitual de la temporada alta de invierno.

Los precios para viajar a seguir a la selección en cuartos de final del Mundial 2026

Los precios de los vuelos para viajar a Atlanta desde Argentina y desde Miami Gonzalo Gacitua - Shutterstock

Aerolíneas Argentinas ofrecía viajar a Atlanta vía Miami para alentar a la selección. Estos vuelos ya tenían poca disponibilidad este lunes, con tarifas que parten desde los US$3292. En cambio, los vuelos de ida a Miami desde Ezeiza rondaban los US$574. De allí se podía viajar a Atlanta haciendo conexión con alguna de las alianzas de la empresa u otras compañías.

En Despegar era posible encontrar vuelos con escala a Atlanta desde $1.795.780, mientras que los servicios directos ascendían a $3.534.877. En cuanto a los tramos internos de Miami a Atlanta (del 6 al 12 de julio), las tarifas oscilaban entre $1.452.411 y $1.973.957 por persona, donde la ida con dos escalas y vuelta directa, incluyendo mochila y equipaje de mano.

Almundo detalló que un vuelo directo a Atlanta desde Buenos Aires partía de los US$1073 con escalas. Otra opción era hacer base en Miami (US$933) y luego volar hacia Atlanta (US$485), y esa combinación salía desde los US$1420.