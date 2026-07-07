Noticias de Atlanta, hoy: avanzan operativos oficiales con el ICE por el partido de Argentina en el Mundial 2026

La ciudad de Atlanta será una de las sedes de los octavos de final del Mundial 2026 con el encuentro entre Argentina y Egipto, previsto para este martes 7 de julio a las 12 hs (hora del Este) en el Atlanta Stadium. Para ese compromiso, las autoridades federales anunciaron un despliegue de seguridad que contará con la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué rol tendrá el ICE en la seguridad de Argentina contra Egipto en Atlanta

El esquema será similar al implementado en otras ciudades anfitrionas del torneo, como Texas, Filadelfia y Nueva Jersey. Según la información oficial, la presencia de agentes responde a un protocolo establecido para los eventos catalogados con el mayor nivel de seguridad dentro del sistema federal.

El equipo liderado por Lionel Messi disputará los octavos de final este martes 7 de julio Ezra Shaw - FIFA - FIFA

Las autoridades indicaron que el objetivo principal del operativo es preservar la seguridad de jugadores, trabajadores y espectadores durante el desarrollo del partido.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por funcionarios federales, el ICE no realizará redadas migratorias masivas dentro ni en los alrededores del estadio durante la jornada del partido. El organismo señaló que las personas con documentación regular no deberían verse afectadas por los controles.

Las intervenciones estarán limitadas a situaciones específicas. Entre ellas figuran:

Personas con órdenes de captura vigentes por delitos graves

Individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo

Personas investigadas por su vinculación con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas

La estrategia, aseguraron, está enfocada en situaciones consideradas de riesgo para la seguridad. “Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional”, dijo Tom Homan, reconocido como el “zar de la frontera” en la administración Donald Trump, a CBS News.

“Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, reiteró.

El rol del DHS durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 fue clasificado con el nivel SEAR 1 (Special Event Assessment Rating), la categoría federal más alta para eventos de gran convocatoria en EE.UU., lo que implica la participación coordinada de distintas agencias de seguridad.

En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) concentrarán parte de sus tareas en:

Combatir la reventa ilegal de entradas

Detectar mercancía falsificada

Reforzar los controles frente a actividades vinculadas con el narcotráfico en rutas de transporte

El operativo forma parte del esquema previsto para las 16 ciudades que reciben partidos del Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

Argentina y Egipto juegan por un lugar en los cuartos de final

El cruce de octavos enfrentará a la selección argentina con Egipto en Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni accedió a esta instancia después de eliminar a Cabo Verde por 3 a 2 en el tiempo suplementario y previamente había superado la fase de grupos con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania.

Por su parte, el conjunto dirigido por Hossam Hassan avanzó tras imponerse en la definición por penales frente a Australia. Durante la fase inicial terminó segundo en su grupo luego de empatar con Bélgica e Irán y derrotar a Nueva Zelanda. El encuentro también marcará un nuevo duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah.

El equipo que consiga la clasificación avanzará a los cuartos de final para enfrentar al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia. Ese compromiso está programado para el sábado 11 de julio en el Kansas City Stadium, con inicio previsto para las 21 hs (ET).

Quien supere esa instancia accederá a la segunda semifinal del Mundial, que tendrá como escenario nuevamente el estadio de Atlanta el miércoles 15 de julio a las 15 hs (ET). El ganador de ese encuentro obtendrá un lugar en la final del torneo.