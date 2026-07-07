Sin previo aviso, cerró una autopartista en Córdoba

CÓRDOBA.- La autopartista Crucianelli cerró las puertas de su fábrica en la ciudad de Córdoba, en barrio Cabildo. Los 21 empleados que quedaban -a inicios de junio despidió a 11- encontraron las puertas soldadas por dentro y por fuera. Nunca recibieron telegramas ni avisos de ningún tipo.

La firma, que arrastraba problemas financieros, se especializaba en estampados de piezas de chapa y conjuntos soldados. Trabajaba para otras autopartistas y durante mucho tiempo lo hizo también para terminales.

La empresa adeudaba la primera quincena y este lunes vencía la segunda; tampoco había pagado aguinaldo y vacaciones.

A comienzos de junio la delegación Córdoba de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció el despido de 11 empleados de mucha antigüedad. Explicaron que la empresa pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Las puertas de la empresa amanecieron soldadas.

“Con el agravante de que la empresa no tiene la plata para pagar ese 50% y nos manda a que le hagamos una demanda a la empresa cliente que es Faurecia para que le cobremos las indemnizaciones”, explicó en ese momento Alcides Salgado, secretario adjunto de la UOM.

Además informó que en la actualidad la compañía cuenta con unos 30, 32 empleados. “Es una empresa que tiene más de 60 años, que ha trabajado para casi todas las industrias autopartistas de acá de Córdoba. Se ha desprendido de casi de un tercio de los trabajadores”, aseguró.

“El trabajo venía un poco decayendo desde que ha empezado este gobierno que no le interesa casi la industria. Vemos que en mucha empresas está sucediendo lo mismo. Estamos viendo que hay menos trabajo”, añadió.

La actividad autopartista acumuló una baja del 8,9% en los primeros cuatro meses de 2026 respecto del mismo período del año anterior. En abril la caída fue de 14,7% frente a marzo, según los últimos datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

La actividad autopartista acumuló una baja del 8,9% en los primeros cuatro meses de 2026. Archivo

De acuerdo con el relevamiento de abril, todos los rubros vinculados al sector autopartista arrojaron resultados negativos al cierre del primer cuatrimestre. Las exportaciones de autopartes descendieron un 9,2% interanual, mientras que la producción de vehículos registró una baja del 18,6% frente a los primeros cuatro meses de 2025.

Según AFAC, en abril la capacidad instalada utilizada en el sector autopartista fue del 56,1%, mientras que el promedio de la industria general se ubicó en 61,6%.

La compañía es familiar -sus trabajadores identificaron como directivos a Marcelo Crucianelli,Patricia Crucianelli y Mariela Crucianelli- y no tiene relación con otra del mismo nombre, Talleres Metalúrgicos Crucianelli, una de las líderes en la fabricación de sembradoras y maquinaria agrícola, con sede central en Armstrong, Santa Fe, y presencia global.