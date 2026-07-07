Mundial 2026, en vivo: la previa del partido contra Egipto y el cruce entre Colombia y Suiza

Tener un muy buen equipo ya es mucho y contar con un plantel altamente calificado representa un montón. Es un tesoro incalculable. El concepto le cabe a España, cuya caja de herramientas es tan amplia y variada que si no le alcanza con los titulares en el banco también hay soluciones. Recursos suficientes para ganarle a un Portugal igual de bien pertrechado el clásico de la península ibérica y meterse en los cuartos de final, a la espera del ganador de la llave entre Bélgica y Estados Unidos.

Lo mejor que le puede ocurrir al Mundial es salir del grotesco de las últimas horas entre Infantino y Trump, responsables de desvirtuar las reglas, y volver a las canchas, donde todo sigue siendo muy entretenido y apasionante por obra del fútbol. Que los despachos no perviertan el juego. Que no empañen la emoción de un partido definido a los 45 minutos del segundo tiempo, premio a una España que fue superior, que quería vencer antes de ir al suplementario y que tuvo en el recambio, con Mikel Merino a la cabeza, a los artífices de la agónica victoria.