Mundial 2026, en vivo: la previa del partido contra Egipto y el cruce entre Colombia y Suiza
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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El streamer Speed enfureció luego de que un niño con la camiseta argentina le mostrara una foto de Cristiano Ronaldo llorando
España derrotó a Portugal por 1 a 0 en los octavos de final del Mundial 2026 y con esa victoria no solo dejó en el camino las aspiraciones del seleccionado luso de alzarse con el trofeo: también le puso punto final a la posibilidad de Cristiano Ronaldo de ser campeón del mundo.
Darren Jason Watkins Jr. (más conocido como Speed), el popular streamer estadounidense y confeso fanático del capitán portugués, dijo presente en el encuentro, donde reaccionó en vivo por YouTube al partido y se mostró dolido por la derrota del conjunto luso.
Folarin Balogun jugó gracias al llamado de Trump a la FIFA, pero no pudo evitar la dura derrota de Estados Unidos
En acto de injusticia propiciado en las altas esferas del poder decantará en que el recuerdo sobre la actuación de Folarin Balogun, una de las figuras de la selección de los Estados Unidos en el Mundial 2026, también sea injusta. Pese a haber aportado tres goles durante los cinco partidos que disputó, su nombre y apellido quedará ligado al mayor escándalo del certamen: la anulación de su tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina, por intermediación directa del mismísimo presidente de la nación anfitriona, Donald Trump.
“Sí, lo hice. Hablé y pedí una revisión por parte de la FIFA”, había reconocido el presidente de los Estados Unidos sobre su intervención para que el máximo organismo del fútbol revocara la suspensión al delantero norteamericano, cuya actuación en los octavos de final ante Bélgica distó de ser influyente. “Uno de los mejores jugadores del equipo”, como el propio Trump catalogó a Balogun, prácticamente no entró en juego.
España tiene más que un equipo para sostener su chapa de candidato en el Mundial
Tener un muy buen equipo ya es mucho y contar con un plantel altamente calificado representa un montón. Es un tesoro incalculable. El concepto le cabe a España, cuya caja de herramientas es tan amplia y variada que si no le alcanza con los titulares en el banco también hay soluciones. Recursos suficientes para ganarle a un Portugal igual de bien pertrechado el clásico de la península ibérica y meterse en los cuartos de final, a la espera del ganador de la llave entre Bélgica y Estados Unidos.
Lo mejor que le puede ocurrir al Mundial es salir del grotesco de las últimas horas entre Infantino y Trump, responsables de desvirtuar las reglas, y volver a las canchas, donde todo sigue siendo muy entretenido y apasionante por obra del fútbol. Que los despachos no perviertan el juego. Que no empañen la emoción de un partido definido a los 45 minutos del segundo tiempo, premio a una España que fue superior, que quería vencer antes de ir al suplementario y que tuvo en el recambio, con Mikel Merino a la cabeza, a los artífices de la agónica victoria.
Mbappé y el gobierno de Francia condenan un fuerte exabrupto racista de una senadora paraguaya
PARÍS.– El presidente Emmanuel Macron manifestó su apoyo al capitán del equipo de fútbol de Francia, Kylian Mbappé, al denunciar los “ataques racistas” que sufrió por parte de una senadora paraguaya después de la derrota de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, dijo el Elíseo el lunes.
“El presidente de la República apoya a Kylian Mbappé y al equipo francés de cara a los ataques racistas dirigidos contra el capitán de los Blues. El presidente paraguayo ha escrito al presidente francés en ese sentido, condenando las declaraciones que se hicieron, como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay”, indicó la presidencia francesa.
Banderazo argentino en Atlanta: miles de hinchas palpitan el decisivo partido de mañana contra Egipto
ATLANTA (enviado especial).- La cita fue en Piedmont Park, el pulmón verde más grande de Atlanta. En esta ciudad del sudeste estadounidense, la selección argentina buscará este martes al mediodía el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026. El tradicional banderazo previo reunió a más de 5000 argentinos que profesan su amor por los campeones del mundo.
Como pasó en Kansas, Dallas y Miami, ahora fue el turno de la capital de Georgia. Esta vez no pudo superar en número a la multitudinaria convocatoria del viernes pasado en North Miami.
La revancha de Leandro Paredes: de perder el lugar en Qatar, a volver contra Egipto para ordenar a Argentina
ATLANTA (enviado especial).- En el fútbol suele decirse que los jugadores se ponen y se sacan solos. Leandro Paredes conoce bien esa lógica. La sufrió en Qatar, cuando perdió la titularidad después de la derrota ante Arabia Saudita, y ahora vuelve a jugar a su favor. Después de llegar desgarrado al Mundial y de sumar minutos desde el banco, el volante recuperará un lugar entre los once este martes frente a Egipto, en un movimiento que va mucho más allá de un cambio de nombres: Lionel Scaloni apuesta a recuperar el mediocampo y, con él, una parte de la identidad que Argentina perdió frente a Cabo Verde. Este lunes, ante la posibilidad de entrar al equipo, el volante había dicho que “siempre” se veía como titular, independientemente de la decisión que tomara el entrenador. Unas horas más tarde llegó la confirmación.
La última lágrima de Cristiano Ronaldo en un Mundial: ahora sí, se terminó la obsesión de alcanzar a Messi
España sigue en carrera: le acaba de ganar a Portugal a los 46 minutos del segundo tiempo, por una estocada de Mikel Merino, que ingresó apenas un rato antes. La Roja, que da espectáculo solo con ráfagas, alcanza los cuartos de final de un Mundial apasionante, mientras las tribunas enfocan a Cristiano Ronaldo, el rey sin corona, de 41 años y envuelto en lágrimas como un niño que le acaban de robar la pelota.
La emoción de un gran campeón, que se retira de un Mundial (ya no habrá otro), con aplausos de pie. El público ovaciona a uno de los mejores 10 futbolistas de todos los tiempos, cuya tristeza se proyectaba en las pantallas del Dallas Stadium.
La historia, al final, la escriben los que pierden.
Bélgica jugó a lo grande, aplastó a Estados Unidos y limpió la pelota tras la mancha de la FIFA
Pocos partidos en la historia de los Mundiales comenzaron a jugarse con tanta anticipación como este Bélgica-Estados Unidos que, al contrario de lo que debería ser normal, se suponía que iba a quedar en la memoria por lo ocurrido en las 24 horas previas más que por lo que pudiera suceder sobre el césped.
La sorprendente y turbia decisión de la FIFA de levantarle a Folarin Balogun, el centrodelantero local, la suspensión que debía cumplir por haber sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina, pretendió oscurecer con una enorme mancha al deporte que fascina al planeta justo en su cita más importante. El choque parecía condicionado de antemano. Pero nos equivocamos todos. Bélgica puso la pelota contra el suelo, jugó como no lo había hecho en todo el Mundial, goleó por 4-1 a Estados Unidos y devolvió las cosas al lugar de donde nunca debieron moverse.
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