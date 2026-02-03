Salario pretendido: los argentinos estuvieron dispuestos a cobrar menos para conseguir trabajo en diciembre

Los argentinos están dispuestos a cobrar menos con el fin de conseguir un nuevo empleo, en un escenario donde la actividad económica está estancada y muestra heterogeneidades entre sectores. De acuerdo con el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración pretendida de los trabajadores fue de $1.731.592 en promedio en diciembre, lo que significó una caída del 3,71% frente al mes anterior.

A pesar de este enfriamiento sobre el cierre del año pasado, el balance anual dejó un saldo positivo para las aspiraciones salariales. El salario requerido tuvo un incremento acumulado del 34,66%, cifra que estuvo levemente por encima de la inflación en el mismo período, que fue del 31,5% de acuerdo con el Indec.

“En diciembre se registró la baja más pronunciada de todo el año”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint. En cambio, los mayores aumentos del sueldo solicitado se dieron en los meses de enero (7,3%), septiembre (6,16%) y marzo (5,34%).

El ajuste a la baja en el último mes del año fue transversal a todas las jerarquías, sin distinciones significativas entre rangos. Los datos relevados muestran que el salario promedio solicitado para las posiciones de jefe y supervisor fue de $2.538.945, un 3,58% menos que en noviembre. En la categoría senior y semi senior, se buscaron haberes de $1.743.388, una caída mensual del 3,78%. Finalmente, para niveles junior se pidieron $1.248.984, una baja de 3,59%.

Salario pretendido, según el seniority. Fuente: Bumeran

Los trabajos mejor y peor remunerados

El año pasado también hubo grandes disparidades del salario bruto pretendido, dependiendo del área de trabajo. Las pretensiones más elevadas para las posiciones de jefe y supervisor se registraron en el Control de gestión, área donde los candidatos pidieron $4.475.000 por mes.

En el nivel de semi senior y senior, las remuneraciones más altas se encontraron en Producto del segmento de Marketing y comunicación, con un salario pretendido de $3.750.000 por mes. Le siguieron aquellos que buscaron trabajo en Medio Ambiente, con $3.000.000 mensuales; Ingeniería en Procesos de Producción, Abastecimiento y Logística, también con $3.000.000; Seguridad Informática con $2.750.000; Capacitación de Recursos Humanos con $2.300.000 mensuales; Análisis de Riesgos con $2.300.000; y Desarrollo de Negocios de Comercial, con $2.175.000 por mes.

En el segmento junior, el área que tiene las mayores pretensiones de salario es Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con $2.375.000. Otros trabajos de la lista son Ingeniería Oficina Técnica, con $2.000.050 mensuales; Compensación y Planilla de Recursos Humanos con $1.762.500; Control de Gestión con $1.700.000; Diseño Industrial, con $1.575.000 mensuales; Análisis de Datos con un salario pretendido de $1.537.500; y Desarrollo de Negocios, con $1.525.000.

En sentido contrario, los salarios más bajos para el puesto de semi senior y senior estuvieron en Mantenimiento y limpieza, con un pedido de $918.000 por parte del candidato. El puesto de Recepcionista tuvo un pretendido de $1.100.000; Atención al Cliente con $1.150.000 mensuales; Producción con $1.200.000; Multimedia con $1.300.000, Soporte tuvo un sueldo pretendido de $1.350.000; y Selección de Recursos Humanos pidió $1.700.000.

En cuanto a los puestos junior, los salarios más bajos estuvieron en el área de Otras Ingenierías, con $812.500 mensuales. Cierran el ranking Servicios ($852.000 por mes); Telemarketing ($850.000); Data Entry ($850.000); Creatividad en Marketing y Comunicación ($925.000); Recepcionista ($975.000); y Administración de Personal de Recursos Humanos ($1.300.000).