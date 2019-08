San Martín de los Andes: un emprendimiento para disfrutar del esquí

Es el sueño de todo amante de la nieve hecho realidad: un emprendimiento que te permite, literalmente, salir esquiando desde la puerta de tu casa

Es una de las grandes novedades de esta temporada en la Patagonia. En uno de los terrenos mejor ubicados del barrio privado de montaña Las Pendientes Ski Village -que alberga 140 viviendas y cabañas-, sobre el Cerro Chapelco, entre lengas milenarias y panorámicas espectaculares del volcán Lanín y el lago Lácar, fue desarrollado un nuevo concepto de departamentos "camanieve" que viene a innovar radicalmente entre la oferta inmobiliaria de la región que promueve Toribio Achaval junto con la inmobiliaria local Finca Sur.

El Refugio Ski Apartments es un proyecto de departamentos de 1 dormitorio sumergidos en la nieve a 1.450 metros de altura, y su foco es permitir vivir la experiencia exclusiva de disfrutar dos pistas de ski propias, una de 400 metros de largo ideal para el aprendizaje, con T-Bar como medio de elevación, y otra de 750 metros con mayor pendiente y silla triple, para deslizarse largamente a través de la arboleda.

Un nuevo hito en el paisaje patagónico

Sus líneas externas nórdicas, sus interiores con aires y materiales de la zona insertan al emprendimiento en el entorno, volviéndolo parte de él. Las unidades fueron diseñadas en un formato simple que permite disfrutar al máximo de las visuales amplias y abiertas, una espacialidad que combina la intimidad con el confort.

Se distribuyen en cinco módulos de cuatro departamentos cada uno, en total diez en la planta baja y diez en el primer piso, todos conectados por senderos lúdicos que conducen a las distintas áreas. Porque además de las pistas, el lugar ya cuenta con restaurante con take away y delivery, SUM con área de fuegos, parrilla y sala de estar, Kid´s Club con guardería, Skirental, escuela de snowboard y ski, trekking, mountain bike, chárter desde el aeropuerto y fibra óptica. "Buscamos el concepto de vivir en la montaña literalmente, pero con el confort urbano", dice Willie Zorzi, arquitecto del proyecto, "y poder vivir la experiencia de la nieve en primera persona, junto con los mejores atardeceres y after ski". Es que ya no se trata más solamente de location -ni siquiera en este rincón único del planeta-, sino también de servicios sobresalientes, en este caso destinados a amantes del Sur, los deportes outdoor y todo lo que ofrece esa marca registrada entre viajeros del mundo que es la Patagonia.

Más info

Para saber más del proyecto, ingresar a www.proyecto.elrefugio-toribioachaval.com. Se puede visitar todos los días durante la temporada de 10 a 17 o bien vía dig@toribioachaval.com.