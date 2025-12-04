Santa Fe colocó US$800 millones en el mercado internacional a 8,10%

CÓRDOBA.- El gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro salió al mercado financiero internacional con una colocación de US$800 millones al 8,10% a nueve años (2034). Después de las elecciones legislativas y la baja del riesgo país, es el segundo distrito subnacional en salir a fondearse afuera. La primera fue CABA con US$600 millones a una tasa del 7,8%.

Las autorizaciones más expeditivas de Nación a los gobernadores para tomar deuda es uno de los objetivos que se alcanzaron desde la asunción del ministro del Interior, Diego Santilli y su raid de reuniones con los mandatarios provinciales.

LA NACION ya había adelantado que son varias las provincias que están preparándose para salir a colocar deuda. Antes de CABA, en junio pasado, solo Córdoba había salido al mercado voluntario de crédito y captó US$725 millones en julio, un bono que incluso podría reabrir en las próximas semanas.

Pullaro ya había adelantado que buscaría fondos para infraestructura, un punto por el que viene reclamando a Nación hace meses. Con un riesgo país estabilizado en torno a los 600/650 puntos básicos y un clima financiero más favorable, su equipo económico apuntó al mercado de Nueva York.

Pablo Olivares, el ministro de Economía santafesino, había planteado que buscarían unos US$500 millones (hace unos meses barajaban US$1000 millones), con lo que terminaron aceptando más oferta de la inicial.

“Este financiamiento se aplicará a lo que nuestra producción necesita para crecer: energía, rutas, infraestructura de seguridad y obras estratégicas en todo el territorio. Es una gran noticia para Santa Fe y también para el país, porque demuestra que con orden, transparencia y reglas claras, Argentina puede recuperar la confianza del mundo", dijo el ministro en su cuenta de X (ex-Twitter).

Los bancos JP Morgan y Santander actuaron como compradores iniciales, mientras que Balanz, One618, Agente de Valores SA y Puente Hnos. participaron como colocadores internacionales de Santa Fe.

La provincia usó a su favor que es uno de los distritos con menor nivel de endeudamiento y mejores indicadores fiscales del país.

Analistas de mercado que conversaron con LA NACION apuntaron que desde las elecciones legislativas se multiplicaron las colocaciones de deuda corporativas con lo que las carteras de fondos interesados en mercados emergentes de mediano y alto riesgo ya tienen el cupo para el país “bastante ocupado”, por lo que era esperable una tasa más alta que la que pagó CABA.

El neuquino Rolando Figueroa ya tiene aprobada la colocación de deuda. Todavía no lo ha hecho, pero cuenta con todo el trámite completado tanto en la legislatura provincial como en la cartera de Luis Caputo. No avanzó con esa colocación, pero sí ha tomado préstamos de organismos internacionales -CAF, BID y Banco Mundial- para rutas y obras verdes. El chubutense Ignacio Torres es otro de los que podría salir al mundo.

Esta semana la administración de Martín Llaryora colocó $185.313 millones en el mercado de capitales argentino, que serán destinados a financiar obras de infraestructura. La oferta fue de dos clases, los Títulos de Deuda Clase 5 y Clase 6, por un monto de hasta $80.000 millones.

Debido a la buena recepción, la Provincia decidió hacer uso de la posibilidad de ampliar el monto original hasta los $185.313 finalmente aceptados.

Hace tres semanas, Nación publicó un decreto nacional en el Boletín Oficial en el que se presentó como contragarantía para que Mendoza acceda a un crédito de US$75 millones para obras de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael. Fue la primera muestra del cambio de ambiente en la relación entre provincias y la Rosada.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, es el único del país que está en default. En agosto pasado comunicó a la Bolsa de Valores de Buenos Aires que “no realizará el pago de capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028″.