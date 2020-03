El plan de Guzmán es secuencial y contempla repetir los términos que se acuerden con los tenedores de deuda emitida bajo ley externa a los que tengan deuda en dólares local Fuente: LA NACION - Crédito: Pablo Corradi

El decreto presidencial 250 que autoriza al Ministerio de Economía a avanzar en una instancia de canje de 35 bonos bajo legislación extranjera (23 de Estados Unidos; 6 de Inglaterra y otros 6 de Japón) por US$ 68.842 millones bajo nuevas condiciones nada dice sobre la deuda emitida en moneda extranjera bajo ley local sólo porque, en la lógica oficial, esa instancia sólo se abrirá una vez concluida la que ahora comienza .

"La deuda en moneda extranjera bajo ley local no tuvo su tratamiento normativo todavía. Lo va a tener pero ex post" (expresión que significa 'después del hecho')", pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.

Esto quiere decir que los términos en que se termine reestructurando la deuda externa (períodos de gracia, extensión de plazos, recorte de cupones de interés) se replicarán en una oferta posterior a tenedores de deuda bajo ley local pero emitida en dólares , lo que incluiría a las Letras del Tesoro (LETE) reperfiladas que no se canjeen por nueva deuda en pesos, posibilidad que quedó abierta -pero no instrumentada- por el decreto 193 semanas atrás

Se trata de una definición importante dado que, según los últimos datos oficiales, el 80,3% de la deuda pública nacional está emitida en moneda extranjera. Y una porción similar a la que está emitida en bonos bajo ley extranjera fue emitida bajo ley local, aunque una parte de ella está en poder de organismos públicos.

La lógica secuencial con que el Gobierno plantea esta renegociación general de la deuda pública nacional (que muchas provincias buscarán replicar) apunta a cumplir con la promesa que lanzó varias veces el ministro Martín Guzmán: darle un mismo tratamiento a los tenedores bonos en moneda extranjera, sin discriminar si ésta fue emitida bajo ley argentina o foránea.

El concepto que está detrás de esta afirmación no sólo tiene que ver con la escasez de un recurso que la Argentina no administra ni emite (los dólares) sino también con evitar inequidades que dejen resquicios a posibles reclamos judiciales futuros.

De allí también que haya definido además un criterio distinto para la deuda en pesos aunque la semana pasada haya aclarado que sólo se mantendrá si los términos de las refinanciaciones se pactan en niveles "consistentes con la secuencia planteada en el programa orientado a reestablecer la sostenibilidad" de esa deuda y fijar una nueva curva de "tasas de interés en moneda nacional", ya que -como quedó a la vista últimamente- no está dispuesto a emitir pesos más allá de límites que juzgue razonables para no sumar presión a una situación inflacionaria de por si delicada.

En este sentido el decreto 250 se acota a lo colocado en el exterior porque necesita establecer el universo bruto a canjear y establecer las "prórrogas de jurisdicción en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York -Estados Unidos-, Londres -Reino Unido-, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio -Japón-", aunque acara que la renuncia a "oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto".

Y si no hay mención a la deuda local en moneda extranjera es simplemente porque, en dicho caso, el Gobierno no tiene que "ceder" la atribución de "jurisdicción".

"La estrategia secuencial la vienen planteando desde el primer momento. No discriminar y replicar las condiciones acordadas con los inversores ley extranjera", juzgó el economista Miguel Zielonka, director de la consultora Econviews."De cara a los inversores ley local, si lo cumplen, de algún modo los están protegiendo porque aprovechan el poder de negociación y la cobertura legal de otras jurisdicciones. Si no lo cumplen, quedan a la buena de Dios, a merced de lo que quiera el Gobierno, y con escaso o nulo recurso a reclamar, lo que no parece ser la idea pero es un escenario a no desechar y que va a jugar un rol en esa negociación", concluyó.