Demócratas reclamaron a Bessent información sobre las condiciones del rescate a la Argentina por US$20.000 millones

Dos senadoras demócratas de Estados Unidos le reclamaron formalmente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, que informen detalles significativos sobre las condiciones del rescate financiero otorgado a la Argentina por US$20.000 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund, ESF). La operación implicó un respaldo directo a la gestión de Javier Milei en medio de las tensiones cambiarias previas a las últimas elecciones y que derivaron en una toma de deuda de al menos US$2500 millones por parte del Banco Central (BCRA).

En una carta fechada el 17 de diciembre que vio LA NACION, Elizabeth Warren, presidenta demócrata del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, y Jeanne Shaheen, presidenta demócrata del Comité de Relaciones Exteriores, cuestionaron la falta de transparencia del gobierno de Donald Trump sobre el acuerdo firmado con el BCRA.

Scott Bessent recibió a Luis Caputo en Washington @SecScottBessent

Las senadoras exigieron que Bessent brinde, a más tardar el 9 de enero, una copia del acuerdo con el BCRA, los términos del swap, las eventuales reformas comprometidas por la Argentina y las salvaguardas previstas para garantizar la devolución de los fondos, además del detalle de las operaciones realizadas en octubre. También reclamaron que la información sea entregada en formato no clasificado o, en su defecto, que se justifique formalmente cualquier nivel de reserva.

Las legisladoras señalaron que, pese a reiterados pedidos, el Departamento del Tesoro no compartió con el Congreso “detalles significativos” del acuerdo de estabilización cambiaria, incluyendo los términos y condiciones del swap por US$20.000 millones. También criticaron la decisión de no hacer público el acuerdo, bajo el argumento de razones de seguridad nacional, algo que calificaron como una “desviación” de prácticas anteriores en el uso del ESF.

Warren y Shaheen advirtieron que las respuestas previas enviadas por Bessent no incluyeron información concreta sobre las condiciones del rescate ni sobre otras operaciones realizadas para sostener los mercados financieros argentinos.

En ese contexto, plantearon que los contribuyentes estadounidenses “tienen derecho a saber” cómo se utilizan más de US$20.000 millones de fondos públicos para apuntalar la economía de otro país y a sus inversores globales, en un momento de elevado costo de vida en Estados Unidos.

En la carta, las senadoras recordaron que el Tesoro tiene obligaciones legales de informar al Congreso sobre el uso del ESF, tanto bajo la Ley de Reserva de Oro como bajo la Ley Case–Zablocki, que regula la notificación de acuerdos internacionales. Según afirmaron, la información remitida hasta ahora no cumple con esos requisitos .

Como antecedente, mencionaron que el 30 de noviembre el Departamento del Tesoro solo difundió datos parciales del acuerdo, entre ellos la venta de 641 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) a la Argentina, que se utilizaron para el último pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), la firma del acuerdo de estabilización por US$20.000 millones y una operación de swap por US$2500 millones mediante el intercambio de pesos por dólares. Estos últimos fondos se activaron para que el BCRA devuelva al Tesoro la suma equivalente a la compra de pesos que hizo Bessent para contener la presiones sobre el dólar en la previa de las elecciones de medio término y la transferencia de DEG.

El gobierno argentino deberá afrontar el próximo 9 de enero un pago a bonistas privados por US$4200 millones, pero el Tesoro local tiene depósitos por US$1932 millones.

Entre las opciones para conseguir el remanente que fueron mencionadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, figura la activación de otro tramo del swap con Estados Unidos, además del intercambio de monedas con China, un acuerdo repo con bancos internacionales y la colocación de bonos bajo legislación extranjera.