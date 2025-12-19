El Presupuesto 2026 autoriza a volver a emitir deuda externa

El proyecto de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados esta semana, autoriza al Poder Ejecutivo a contraer “endeudamiento público e incremento de otros pasivos” por $288,7 billones, un monto equivalente a US$202.891 millones al tipo de cambio promedio previsto en la iniciativa ($1423).

Además, el artículo 41 del Presupuesto habilita al Tesoro a emitir títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa por hasta el 18% del endeudamiento total autorizado, lo que representa un tope de US$36.520 millones.

Esta autorización resulta clave luego de que, a comienzos de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, se aprobara la ley de sostenibilidad de la deuda pública, que obliga al Ministerio de Economía a solicitar aval del Congreso cada vez que emite deuda bajo legislación extranjera.

Días atrás, el Gobierno colocó un bono en dólares bajo legislación local, con el que obtuvo US$910 millones a una tasa anual del 9,26%. El rendimiento convalidado en la licitación volvió a reflejar el peso del historial crediticio del país —que acumula nueve defaults— y las dudas de algunos inversores respecto del nivel de reservas internacionales. En las últimas semanas, empresas y provincias también salieron al mercado a emitir deuda, muchas de ellas bajo legislación de Nueva York, con tasas en torno al 8%, inferiores a las del instrumento lanzado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El artículo 41 del Presupuesto fija un tope del 18% del endeudamiento en moneda y ley extranjera Rodrigo Néspolo

El panorama cambió, sin embargo, tras el anuncio de un giro en la política monetaria realizado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, quien adelantó que la entidad se compromete a comprar reservas a partir de enero. La señal fue bien recibida por el mercado y se reflejó en una baja del riesgo país de más de 50 puntos básicos, hasta ubicarse en 572 unidades.

El calendario financiero del Gobierno tiene una fecha clave en el horizonte: el próximo 9 de enero vencen cupones e intereses de los bonos soberanos. La reciente emisión del Bonar 2029 le otorgó al equipo económico un alivio parcial, mientras que el Tesoro compró en las últimas semanas pequeñas cantidades de divisas en el mercado de cambios. Sin embargo, aún resta reunir unos US$2200 millones para afrontar un vencimiento total de US$4200 millones, según estimaciones del economista Fernando Marull.

En concreto, la Argentina enfrenta pagos de capital por aproximadamente US$2700 millones correspondientes a Bonares (ley local) y Globales (ley extranjera), a los que se suman otros US$1600 millones en concepto de intereses.

De cara a los próximos dos años de gestión de Javier Milei, los vencimientos del Tesoro y del Banco Central con acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París ascienden a unos US$13.800 millones en 2026 y US$18.000 millones en 2027, de acuerdo con un informe de la consultora 1816.

El equipo económico confía en que la acumulación de reservas mejore la percepción del mercado Marcos Brindicci

“Estas cifras ya no lucen tan desafiantes como antes de las elecciones, pero reflejan la importancia de que la Argentina vuelva al mercado y de evitar un shock externo que frene la normalización del crédito. La posibilidad de refinanciar la deuda es lo que define si la compra de divisas en el mercado de cambios es una opción de política económica o un imperativo para que el soberano siga cumpliendo con sus compromisos”, señalaron desde la consultora, una de las más leídas en la City porteña.

La última vez que la Argentina colocó deuda bajo legislación extranjera fue en enero de 2018, cuando Caputo se desempeñaba como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, el país emitió US$9000 millones en tres bonos con vencimientos a cinco, diez y treinta años. Desde entonces, pasaron casi ocho años sin acceso a ese tipo de financiamiento.

“El acceso al financiamiento será posible cuando el mercado vea que el Banco Central compra reservas y eso acelere la baja del riesgo país”, dijo esta semana el viceministro de Economía, José Luis Daza, en el streaming oficialista Carajo.

Actualmente, la deuda del Estado argentino en moneda extranjera asciende a US$250.775 millones, mientras que la deuda en pesos equivale a US$192.697 millones al tipo de cambio vigente. Estas cifras no incluyen los pasivos del Banco Central ni las deudas contraídas por provincias y municipios. En tanto, la deuda con organismos internacionales suma US$94.704 millones, de los cuales US$56.771 millones corresponden a compromisos con el FMI, y el resto se distribuye principalmente entre el BID, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales.