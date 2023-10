escuchar

Después de que el Indec confirmara la aceleración de la inflación en septiembre, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 12,7% (había sido 12,4% en agosto), el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, publicó el relevamiento semanal de precios que vienen realizando desde su cartera, con una lectura particular. Según el funcionario, sus datos muestran que “se consolida la baja del ritmo mensual” de inflación.

En su publicación, Rubinstein indicó que hubo una baja “desde valores del orden del 15% en agosto al 7,5%, considerando las últimas 4 semanas”, en un mensaje que choca con la tendencia que mostraron los números del Indec y con los números que el propio informe de la Secretaría. Porque de acuerdo con esos gráficos, en la primera semana de octubre -que fue del 2/10 al 8/10-, los precios minoristas subieron un 2,3%, por encima del 1,3% de la última semana de septiembre.

Se consolida baja del ritmo mensual de inflación, desde valores del orden del 15% en agosto al 7,5%, considerando las últimas 4 semanas. https://t.co/YbZZYZFRfP — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) October 12, 2023

Según el reporte, en el equipo económico esperaban que la suba de la primera semana de octubre fuera mayor porque “en el pasado, en promedio, las primeras semanas del mes han subido un 69% con respecto a las últimas del mes previo”. “Este mes no ha sido la excepción, ya que la suba del 2,3% ha sido un 73% superior a la de la semana previa (1,3%)”, agregaron.

Sin embargo, la lectura positiva se basaría en que, en la primera semana de octubre, la cifra inflación acumulada en las últimas cuatro semanas se estimó en el 7,5%, una cifra similar a la acumulada de cuatro semanas de la semana anterior (7,3%), y la mitad de los altísimos registros inmediatamente posteriores a la devaluación del 14 de agosto (15%).

El fin de semana pasado, Rubinstein insistió en una entrevista con el diario Perfil que la estrategia del Gobierno es seguir con el dólar oficial mayorista a $350 hasta el 15 de noviembre próximo, para después retomar el crawling peg.

Según Rubinstein, la devaluación del oficial -que pasó de cotizar a $287 el viernes 11 de agosto a $350 el lunes 14- era una condición necesaria para recibir los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero se adelantó tres o cuatro días por el “cisne negro” del triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en las PASO. “Vimos que ese día era muy negativo y que iban a ser un poco agónicos esos tres o cuatro días”, afirmó.

Sin embargo, si el próximo 22 de octubre ganara Milei, no habría devaluación, porque ya no sería algo inesperado para los mercados, según Rubinstein. “Creo que ya Milei no es el cisne negro porque está muy instalado y ya no sería el tipo de sorpresa que fue ese lunes 14 de agosto. Después, dependerá de las actitudes de cada uno, de si hay que conjeturar qué le conviene a él, qué no le conviene, qué haría, qué no haría”, agregó, y reiteró: “Nosotros no vamos a devaluar porque gane Milei, o lo que sea”.

“Ya fijamos una estrategia que en el fondo tiene que ver con seguir con el dólar a 350 hasta el 15 de noviembre y después crawling peg del 3%, que diría, como línea general, como recomendación a quien sea, no nos vayamos de ahí hasta que no conseguimos dólares para hacer otra cosa”, cerró.

