Se debería esperar hasta 2030 para tener un nuevo IPC y costaría, por lo menos, US$5 millones

Para tener un nuevo índice de inflación (IPC) habría que esperar, confirmaron a LA NACION en el Indec, hasta 2030, si —como afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo— se debe encarar otra encuesta para entender el consumo de los argentinos. Ese proceso implicará tirar a la basura el relevamiento que realizó Jorge Todesca, el hombre que transparentó las estadísticas, y comenzar un nuevo operativo que costaría por lo menos US$5 millones.

Además, dos fuentes que estuvieron a cargo de la elaboración del nuevo indicador que el Gobierno decidió no usar –lo que derivó en el portazo de Marco Lavagna en el Indec– confirmaron que el nuevo IPC “está bien hecho” –en base al asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los estándares internacionales de índices de precios– y rechazaron las críticas oficiales, que habían dejado trascender que el indicador tenía problemas.

En Casa Rosada habían cuestionado que los ponderadores “estaban armados con precios distorsionados”. Dieron el ejemplo de los precios de las tarifas de los servicios “pisados” por el kirchnerismo. Caputo luego admitió que este año justamente las tarifas subirán mensualmente por encima de la inflación. “No se pueden comparar peras con manzanas”, justificó Caputo en declaraciones a LN+.

“Los ponderadores se cambian. En algunos países, todos los años; y nadie se hace problema”, dijo uno de los autores del nuevo IPC que no verá la luz. “El IPC nuevo cumple con los estándares internacionales de buenas prácticas vigentes. Los ponderadores se calcularon a partir de la Encuesta de Gastos de los Hogares (Engho) 2017/2018, última disponible a la fecha, tal como recomiendan los manuales internacionales de índices de precios”, dijo otra fuente que trabajó en la nueva estadística.

Luis Caputo, ministro de Economía. Captura

Además, según precisaron los técnicos a cargo del nuevo IPC, la división de estadísticas del FMI evaluó la metodología utilizada en la elaboración de los índices de precios (no el resultado puntual). “El método aplicado resultó consistente con las buenas prácticas internacionales”, indicaron.

La cronología

De hecho, si efectivamente el IPC tenía problemas, es llamativo que ni el FMI –cuya misión aterrizó en estas horas en Buenos Aires para revisar los números de la economía argentina– ni el Gobierno lo hubieran frenado antes. El nuevo indicador, de hecho, ya estaba preparado en octubre de 2023 y listo para salir en marzo de 2024. Pero, según cuentan, el Fondo entonces pidió que la base fuera de un año entero y no de un mes. O sea, la inflación se midió durante todo 2024 con el nuevo IPC también, pero sin que el dato fuera publicado. Entonces, contaron, hubo divergencias mayores a las registradas en 2025. ¿Por qué? Los saltos en los precios relativos, principalmente la suba de las tarifas.

La cúpula del Indec decidió luego que el relevamiento se hiciera en tablets, lo que, explicaron, generó nuevas adaptaciones y atrasó el proceso. “En marzo de 2025 ya estaba todo con 2024=100”, indicó uno de los técnicos que estuvo en el proceso. O sea, estaba listo.

Pero entonces, en un momento de rebrote inflacionario por los ruidos políticos y ante la llegada del año electoral, todo se pasó para luego de los comicios. En octubre se anunció —en el informe del IPC de septiembre— que la actualización del índice de precios se haría el mes pasado. El Gobierno lo frenó, según creen dentro del Indec, por el doble impacto que tendría en el índice la suba de las tarifas: el primero, por las subas concretas; el segundo, porque los nuevos ponderadores implican un peso mayor de los servicios.

Caputo dijo que ni él ni el presidente Javier Milei estaban de acuerdo técnicamente en cambiar el índice de precios. “Lo lógico es terminar con el proceso de desinflación con la misma medición con la que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares donde se reflejen los cambios actuales”, argumentó el ministro de Economía, que agregó que en la encuesta de gastos que hizo Todesca –que refleja las subas de tarifas de la época de Mauricio Macri– ya quedó vieja porque hubo una pandemia y “pasaron cosas”.

Jorge Todesca Ignacio Sanchez - LA NACION

Tres fuentes que estuvieron a cargo dentro del Indec de la última Engho coincidieron en que, para tener un nuevo IPC, en caso de que se confirme la intención de Caputo de realizar una nueva Engho, habrá que esperar entre tres o cuatro años. “Una nueva Engho insume entre dos y tres años, entre relevamiento y validación, y luego el IPC requiere al menos un año adicional para relevar en campo los precios de los productos seleccionados, captar estacionalidad y garantizar la continuidad del relevamiento de precios en los diferentes negocios”, explicó un especialista.

Un hombre que trabajó en la Engho con Todesca contó que es un relevamiento que dura cerca de un año, porque se trata de una muestra de aproximadamente 50.000 viviendas, y se requiere de una estructura especial porque hay que visitar tres veces a los hogares durante la semana de referencia. Un compañero suyo agregó que para la última encuesta trabajaron unas 550 personas, de los que 340 fueron encuestadores. Cubre localidades de más de 2000 habitantes y tiene un costo de por lo menos US$5 millones.

“Una actualización en menos tiempo solo sería posible si se dispone de los recursos humanos e informáticos para que los equipos responsables de la encuesta y del IPC, que ahora pertenecen a diferentes Direcciones Nacionales, trabajen en paralelo y en un plan común, para lo que es necesario contar con recursos de los que el Indec no contó en el pasado, ni menos en este momento”, cerró un experto.

Quizás uno de los últimos grandes trabajos en el Indec de Todesca, el hombre que transparentó las estadísticas luego de la década infame de manipulación kirchnerista, fue la Engho –aunque empujó un informe de Ingresos en 2020 y sentó las bases para la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo– que el Gobierno tirará ahora a la basura. El enorme trabajo de la Engho 2017/2018 que encabezó Todesca se comenzó a publicar en 2019. Un año después, en febrero, el economista peronista murió de un linfoma.