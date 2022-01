Se formaron en Boca y River: son argentinos y tuvieron una idea con la que esperan revolucionar la parte menos visible del fútbol

En la Argentina, el fútbol es un sentimiento inexplicable, una pasión de multitudes. Sin embargo, convertirse en jugador y llegar a primera división, no es nada fácil. De cada 100 chicos que juegan en las inferiores de los clubes de AFA, solo llegan entre uno y tres.

Este problema preocupó a Juan Cruz Gotta y Nicolás Maccari, socios y amigos que fueron futbolistas profesionales. Por eso, hace cuatro años decidieron colgar los botines y dedicarse de lleno a emprender.

Entre los dos, y con la ayuda de Sandra Giraudo, mamá de Gotta, crearon Libro de Pases, una aplicación que conecta jugadores con clubes y agentes de todo el mundo. El proyecto se lanzó en 2018 y busca generar mejores oportunidades dentro de este deporte. “La idea es lograr que todos tengan las mismas posibilidades de ser fichados y probarse en clubes”, afirmó Gotta.

En la plataforma, los jugadores completan sus perfiles con datos personales, deportivos y de formación académica. Automáticamente, se les crea un muro personalizado para que accedan a recomendaciones según sus intereses. Dentro de la “sección de mercado”, los clubes y agentes publican sus búsquedas y necesidades. Los usuarios tienen la posibilidad de aplicar y ponerse en contacto con ellos a través de mensajes directos.

“Desde los 10 años, cuando entrenaba en Boca, me sorprendía la cantidad de chicos que quedaban afuera. Esto se repitió a lo largo de toda mi carrera, en todos los clubes y países por los que pasé. Los que no conseguían oportunidades debían reinventarse para no quedar a merced del destino, porque sin formación académica ni sostén económico, sus opciones eran reducidas”, contó Gotta, quien a los 15 se fue a jugar a Europa, volvió 10 años después y en 2021 se recibió de licenciado en Marketing.

La app es gratuita y cuenta con 160.000 usuarios: 48% son argentinos; 32%, colombianos; 12%, mexicanos y 8% de otros países. Su crecimiento fue exponencial, año a año aumentaron 400% en adquisición de usuarios y 100% en clubes.

“Nuestra propuesta no solo incluye herramientas para buscar jugadores, sino que también le brinda a los clubes la posibilidad de dar visibilidad a su plantel de forma segura y ser parte del mundo del fútbol globalizado. Cualquiera que esté en la plataforma puede conectarse con un jugador o institución de forma directa con apenas un click. Es una revolución en lo que concierne a la administración del plantel y para los jugadores, una forma de maximizar sus oportunidades”, concluyó Maccari, quien se formó como futbolista en River Plate e hizo inferiores en Tigre y en Platense. Cuando se retiró, se formó en Administración de Entidades Deportivas y patrocinio en España.

“Que esta propuesta surja de exjugadores, con un fin social y con inteligencia a nivel data & tech, muestra el potencial que tiene nuestro país para buscar soluciones escalables para democratizar el acceso a oportunidades”, comentó Magdalena Barrenese, directora de Marketing.