Se hunden las tasas que se pagan por las inversiones en pesos: ¿impactará sobre el dólar?

Las tasas de interés que los bancos, los fondos comunes de inversión (FCI) money market, las billeteras digitales y el propio mercado ofrecen por las inversiones en pesos más comunes se hundieron en las últimas semanas, y en el mercado hay quienes temen el impacto que eso pueda tener en la cotización del dólar.

Lo que se paga hoy por ese tipo de colocaciones ya está mayoritariamente por debajo del 2% mensual, en un contexto en que la inflación se mantiene desde hace meses levemente por encima de ese rango, lo que hace que los rendimientos sean negativos en términos reales.

Tasas aceleran a la baja, los bancos les pagan a los FCI la remunerada en torno al 11% (aceleró la baja luego del tope de 20% que les puso CNV sobre cauciones) y los PF en 27%, lo que hará que en breve la TAMAR se ubique debajo de 30%, y que los rendimientos de los money markets… pic.twitter.com/edMm9bQBRC — Target 🎯 (@TargetDeMercado) December 3, 2025

Eso quiere decir que quien apuesta a estas inversiones resigna capital en moneda local y, según resulte la evolución del tipo de cambio oficial en un mes en que su demanda pueda estar sostenida por el pago de aguinaldo y suplementos vacacionales, se arriesga además a perder en dólares.

De allí que en el mercado temen que estas condiciones terminen por generar mayor presión temporal sobre el dólar, aun cuando se sabe que el mercado está hoy mejor abastecido que antes de las elecciones porque —a la oferta regular de divisas comerciales— se agregó la de divisas financieras por las colocaciones de deuda en dólares que vienen haciendo en el exterior distintas empresas y provincias.

Dicha presunción tomó algo de fuerza ayer, luego de que el billete avanzara a nivel mayorista 0,2% (se replegó parte de eso hoy), sin que los precios de los contratos de futuros que se operan en Matba/Rofex acompañaran un desacople que -junto al aumento en US$134 millones por el interés abierto- le sugirió a los operadores “presencia oficial” luego de varias semanas de fuerte reducción en la posición vendedora del Banco Central (BCRA).

Los datos de mercado muestran, por caso, que los grandes bancos privados locales ya pagan menos del 24% nominal anual por las renovaciones o captaciones de nuevos plazos fijos.

De hecho, hoy Santander ofrece por esas inversiones una tasa del 21% anual; Galicia, del 22% anual, y BBVA, del 23% anual, por citar algunos casos. Luego, hay otras entidades medianas y grandes que pagan del 24% al 26% anual, y solo los bancos regionales o de nicho mantienen en pizarras rendimientos por encima de ese nivel. En el caso de Meridian, Voii o BiBank, las tasas están entre el 30% y el 31,5% anual.

A su vez, la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina), referencia diaria que publica el BCRA para grandes depósitos a plazo fijo en pesos —montos de $1000 millones o más y vencimientos de 30 a 35 días— ya perforó el 31% anual por primera vez en nueve meses, profundizando en los últimos días la tendencia bajista observada desde comienzos de semana.

En caída Compumar

En tanto, las tasas de los FCI, a los que los clientes de bancos y billeteras acuden para obtener alguna renta por mantener dinero en cuenta, ya están todas debajo del 20% anual (promedian el 18% nominal anual), y la de cauciones —afectada por la nueva regulación de la CNV, que estableció que los FCI money market no podrán invertir más del 20% de su cartera en esos instrumentos— cerró ayer en 17,1% anual para colocaciones a un día, aunque hoy rebota al 19% anual. Según los últimos datos, estos FCI tenían alrededor de $10 billones colocados en cauciones.

Las opiniones entre los analistas están divididas. Algunos creen que este abrupto reacomodamiento a la baja puede impactar en el dólar, mientras otros lo relativizan por el cambio de expectativas verificado tras las elecciones y por la necesidad de pesos que enfrentan las empresas.

“Vienen semanas en que la demanda de pesos aumenta por el pago de aguinaldo, vacaciones, etcétera. A la vez, no veo mucho apetito dolarizador, luego de meses con demanda por las nubes, pero me parece importante, para que este escenario se sostenga, que la inflación mensual rompa pronto el piso del 2% mensual”, explica el analista financiero Damián Brik.

Su colega, Andrés Borenstein, coincide: “Hoy no veo que esta baja de tasas tenga impacto”, sostuvo ante la consulta de LA NACION.

El economista Alejandro Giacoia, de EconViews, se suma a esta visión. Plantea que, de no surgir novedades imprevistas hoy, las tasas en pesos bajas no incidirán sobre la plaza cambiaria “porque en diciembre se registra el pico anual en la demanda de dinero”. Sin embargo, advierte que como ese aumento estacional se da vuelta en enero y febrero, “ahí sí podría tener algo de impacto” sobre el dólar.