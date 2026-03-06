Se promulgó la reforma laboral: cuál es el impacto real en la vida de las empresas y de sus empleados

Este viernes se promulgó la reforma laboral, una iniciativa que buscará cambiar, por primera vez en décadas, la relación entre empresas y trabajadores. Habrá un único criterio con respecto a las indemnizaciones por despido, se busca bajar la litigiosidad, se flexibilizan normas, y se crean incentivos para impulsar la formalización del empleo. Los analistas coinciden en que los efectos no serán inmediatos.

Para las compañías, especialmente para las pequeñas y medianas (pymes), uno de los cambios más palpables de la nueva ley será la reducción de la incertidumbre legal a la hora de pagar las indemnizaciones. Hasta el momento, el monto a pagar por un comercio podía variar dependiendo del juez o la jurisdicción. En cambio, a partir de ahora, se quitan del cálculo bonos, aguinaldos y otros extras, y se unifica el criterio.

“Para calcular una indemnización había cinco cálculos distintos. En cambio, con la reforma habrá una sola fórmula, definitiva, aunque no toma lo mejor para el empleado, sino lo que dice la ley. Es el espíritu original de la norma", explicó Enrique Stile, socio del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, y agregó: “Esto tiene que reducir la litigiosidad, porque hoy un juicio laboral a las pymes las liquida: tenían que pagar millones de millones, hipotecar sus empresas, perder ganancias que se iban a usar en inversión. Cualquiera iba a juicio porque algo iba a poder sacar y eso era un desincentivo a la contratación. Con esta normativa, se ordenan y eliminan las pequeñas cosas que generaban distintas interpretaciones".

Para la calificadora de riesgo Moody’s Ratings, con el tiempo, la reforma laboral debería fomentar la creación de empleo formal. Sin embargo, agregaron que en el corto plazo es probable que surjan costos de transacción asociados a la reconfiguración del mercado laboral, incluyendo mayores despidos en sectores que aún se ajustan al proceso de estabilización macroeconómica y consolidación fiscal.

Se unificaron criterios para las indemnizaciones Freepik

“El impacto de corto plazo en el mercado laboral lo veo muy acotado, aunque en el mediano plazo tal vez se sienta. Sobre todo, porque estamos en un momento muy complejo en cuanto al empleo en la Argentina. A esto se suma la inteligencia artificial, que de por sí dificulta la creación de puestos de trabajo formales de calidad. Si bien hay un régimen para ‘blanquear’ empleados que estaban en la informalidad, la realidad es que la mayoría de los sectores en la Argentina están expulsando trabajadores formales. Incluso en los sectores ganadores, como minería, energía, o agro, están estancados en cuanto a puestos de trabajo", coincidió Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra.

Para Moody’s, sectores como la construcción, manufactura, agroindustria y de servicios podrían verse particularmente beneficiados por la gran cantidad de mano de obra que requieren. Los cambios en las indemnizaciones y la creación de un sistema de cese laboral financiado por el empleador reducen los costos previstos una vez finalizada la relación laboral, además de la incertidumbre legal.

A eso sumaron que una mayor flexibilidad en los esquemas de tiempo de trabajo también debería respaldar la productividad, mientras que la opción de pagar salarios en dólares podría “mejorar modestamente” la retención de empleados en empresas exportadoras y multinacionales.

“La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias. Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación“, agregó la calificadora de riesgo.

La reforma clasifica a conductores y repartidores como "prestadores independientes", y da derechos y obligaciones a las partes

Ya con la vista puesta en el mediano plazo, Sigaut Gravina dijo que el impacto de la reforma dependerá de la inversión y las perspectivas de crecimiento. No obstante, agregó que la ley sí da más previsibilidad, sobre todo al simplificar, aclarar y acortar los márgenes de interpretación respecto a las indemnizaciones. Un “arma de doble filo” podría ser el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), porque desfinancia a la Anses y genera un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI.

“En términos generales, no veo que favorezca a los empleados necesariamente, porque se le quitó un poco de negociación a los gremios y el hecho de negociar empresa por empresa puede llegar a perjudicar a algunos empleados. Pero hay cosas interesantes, como el fraccionamiento de vacaciones, que en la práctica pasaba y está bueno tenerlo por ley. También se puso un poco más de paraguas sobre los trabajadores de aplicaciones, que se verán favorecidos. Pero la informalidad es mucho más grande que esta reforma, que habla de una economía argentina muy fraccionada: tenés empleo de calidad productivo y después mucho empleo informal, changas, trabajo de baja calidad que es algo mucho más estructural”, sumó el economista.

Hay algunos “mitos” y “polémicas” que Stile se encargó de clarificar. Con el banco de horas, se podrá negociar entre empresas y trabajadores compensar las horas extras con tiempo libre en vez de un pago adicional. Por ejemplo, más días de vacaciones, faltar al día siguiente de una jornada intensa, o terminar la semana un viernes al mediodía, lo que responde a la demanda de flexibilidad por parte de las nuevas generaciones.

También se habilitaron las jornadas de 12 horas, con 12 horas de descanso en el medio, pero no podrán superarse las 48 horas semanales. También se moderniza el fraccionamiento de las vacaciones, para poder negociarlo con el empleador y no tener que utilizarlas todas juntas o poder hacerlo en las vacaciones de invierno, algo que en la práctica ya ocurría.

El Gobierno logró aprobar la reforma laboral tras un intenso debate en el Senado

“En todos los casos, la negociación es voluntaria y de común acuerdo. Si el trabajador no quiere, no lo acepta, porque la ley está primero. No se modificaron artículos de horas extras, institutos ni relativos a la jornada, sigue todo igual. La reforma busca romper la estructura vieja de convenio y que haya una flexibilidad para que se autorice legalmente. No sé si generará más trabajo en blanco, la microeconomía está mal. Pero sin duda, si contratar deja de ser un dolor de cabeza para las empresas, va a favorecer. Aquel que tuvo un juicio, probablemente no quiera tener más empleados; pero puede ser diferente para los nuevos emprendedores", cerró Stile.