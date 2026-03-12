Se publica la inflación de febrero 2026: qué esperan desde el gobierno

El aumento de la carne y de los servicios regulados presionó sobre el índice de precios al consumidor (IPC) en febrero, que se conocerá oficialmente hoy. De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación mensual se ubicaría entre 2,3% y 3%, es decir, por debajo o cerca del registro de enero, que fue de 2,9%.

Las consultoras prevén una eventual desaceleración significativa recién a partir de abril, aunque no esperan que el indicador perfore el 2% en el corto plazo.

LCG proyecta para febrero una variación mensual en torno al 2,5%. “Alimentos y bebidas en nuestro relevamiento de precios arrojó una inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas de febrero del 4,2%. Si a esto se suman los aumentos en servicios como gas (más de 16%), agua y electricidad (en torno al 4%) y transporte —que ajusta por inflación pasada más 2 puntos porcentuales—, el resultado es consistente con nuestra proyección para el nivel general”, explicó Florencia Iragui, economista de la firma.

En el caso de esta consultora, el dato sería levemente inferior al de enero por el efecto de algunos rubros estacionales, como frutas y verduras —que en su medición avanzaron 1,6% y 1,2% mensual, respectivamente— y por la menor incidencia del turismo, que en el primer mes del año explicó buena parte de la aceleración.

Empiria Consultores, la firma dirigida por el exministro de Economía Hernán Lacunza, estima una inflación levemente superior de 2,6% para febrero. Econviews, de Miguel Kiguel, pronostica menos: un 2,3%.

En tanto, Analytica proyecta un 2,8%, al igual que la Fundación Libertad y Progreso, que habló de un mes con comportamientos dispares. “La primera semana comenzó con un incremento fuerte del 1,4%. La segunda semana tendió a moderarse bastante y la tercera incluso dio algo de deflación. Sin embargo, la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal; por debajo del avance de la primera semana, pero con aumentos considerables”, describieron.

Equilibra, en cambio, calcula una suba mensual de 2,9%. “Hay algunos indicios -pero no evidencia clara- de que podría dar un poquito por debajo (2,7%/2,8%) por lo que salió del IPC CABA (2,6%), pero no mucho más”, señaló Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora.

Una proyección similar maneja EcoGo, con una estimación de 3%. “Entendemos, luego de ver los datos de Ciudad y que nosotros tuvimos menos inflación en enero que el dato del Indec puede quedar unas décimas por debajo”, indicó Sebastián Menescaldi, director de la consultora.

Por su parte, Fundación Capital prevé una inflación de 2,6% en febrero y de 2,8% en marzo, en un contexto de mayor inercia inflacionaria, presión de la carne y una incidencia significativa de los componentes estacionales y regulados.

Con estos registros, el IPC acumularía en el primer trimestre una suba de 8,5%, levemente superior al 7,9% del mismo período de 2025, año que cerró con una inflación anual de 31,5%.

Variaciones mensuales del nivel general del IPC

“Un primer trimestre con más inflación de la prevista inicialmente, expectativas ancladas en torno al 30% anual, paritarias que comienzan a acortarse y un cambio en el mix de política económica entre reservas e inflación configuran un escenario de mayor nominalidad para 2026 que el anticipado meses atrás. Abril será un mes clave para monitorear: esperamos que el IPC baje un escalón, aunque no prevemos registros por debajo del 2% mensual en el primer semestre. El proceso de desinflación luce más lento hacia adelante”, advirtieron.

En esa línea, un informe difundido por el banco estadounidense JP Morgan proyectó que la inflación general promediará 2,4% mensual en el primer semestre de 2026 y se desacelerará a 1,5% en el segundo.

“Los precios regulados y de alimentos, más altos de lo esperado, nos llevaron a revisar nuestra perspectiva de inflación para el año. Ahora prevemos una contribución más elevada de los regulados y los estacionales, en línea con aumentos del 30% y 33%, respectivamente”, señaló la entidad.