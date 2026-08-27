Se reactiva un proyecto minero en Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A pocos días de que el gobierno de Río Negro dispusiera la paralización preventiva, parcial y temporal de las tareas en el proyecto minero de oro y plata Calcatreu, ubicado a unos 280 km de esta ciudad, la empresa Patagonia Gold Corp. reanudará por estas horas su operación.

La suspensión, ejecutada por la Secretaría de Trabajo tras una inspección in situ, respondía al incumplimiento de los compromisos laborales asumidos por la operadora canadiense con esta provincia patagónica, el municipio de Ingeniero Jacobacci y las comunidades locales.

El proyecto minero contempló una inversión inicial de 40 millones de dólares.

El eje central del conflicto radicaba en la vulneración de la normativa provincial 80/20, que exige que un mínimo del 80% de la mano de obra contratada en proyectos de esta envergadura sea de origen rionegrino. Según precisó la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, las auditorías oficiales revelaron que la empresa actualmente se encontraba en torno a un 70% de cumplimiento de la ley.

Desde Patagonia Gold reconocieron que el porcentaje se ubicaba alrededor del 75%. En diálogo con LA NACION, fuentes de la empresa advirtieron que se trata del primer proyecto de oro y plata en esta provincia, por lo que resulta difícil encontrar mano de obra calificada para actividades específicas.

“Se llegó a un entendimiento para levantar la suspensión y se firmó un acuerdo. Entre los compromisos están incorporar personal rionegrino y capacitarlo. Estamos en un proceso de adaptación y de transición progresiva”, indicaron desde la empresa.

A la caída en el porcentaje de contratación local se sumó la supuesta falta de transparencia en la comunicación de las búsquedas laborales. El sindicato de la construcción (UOCRA) denunció que el detonante directo de la paralización fue la decisión de la empresa de contactar a 60 trabajadores de la región para incorporarse a la mina, para luego retractarse tras el primer encuentro.

Mario Pichiman, delegado de la UOCRA en la Línea Sur, advirtió que la compañía continuaba incorporando operarios de otras provincias “haciendo oídos sordos” a las advertencias previas, lo que ponía en riesgo la licencia social del proyecto en Ingeniero Jacobacci. Ante esto, tanto la UOCRA como la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) respaldaron unánimemente la suspensión decidida por la provincia hace una semana.

La administración provincial de Alberto Weretilneck ratificó su acompañamiento a la minería y a las inversiones privadas, pero aclaró que bajo ningún concepto se permitirá que avancen desconociendo las garantías de empleo, formación y compre local en el territorio.

“Río Negro está a favor de Calcatreu, de la minería y de todas las inversiones que generen desarrollo. Pero el desarrollo tiene que ser también para los rionegrinos. El 80/20 es un piso: no alcanza con cumplir un porcentaje si después no se respetan los compromisos asumidos para capacitar, contratar y generar oportunidades reales”, sentenció la secretaria Avilez. También se detectaron deficiencias adicionales en materia de seguridad e higiene.

No obstante, la funcionaria había garantizado que el pago de los salarios de los trabajadores suspendidos estaba plenamente asegurado por el tiempo que durara la medida. Por su parte, el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, respaldó la firmeza del gobierno provincial y exigió que se respete la Bolsa de Trabajo Municipal integrada con los padrones sindicales.

“Los jacobacinos somos un pueblo minero. Siempre estuvimos a favor de este tipo de proyectos. Ahora, si los beneficios que debe dar este tipo de emprendimientos no son para los jacobacinos, los mayores beneficios no sirven”, señaló. Mellado aclaró que la suspensión es transitoria y busca únicamente forzar a la empresa a encuadrarse dentro de la legalidad.

La mina de oro y plata de Calcatreu se ubica a unos 80 km de Ingeniero Jacobacci.

Para Patagonia Gold, una compañía de exploración minera junior cuyas metas dependen casi exclusivamente de la evolución de Calcatreu en Río Negro, la suspensión en este momento representó un obstáculo logístico y financiero sumamente crítico. El proyecto venía registrando importantes avances en el último año: tras iniciar su explotación en abril pasado, en los meses subsiguientes concretó su histórico primer despacho de doré de oro y plata hacia Canadá y se estimaba que la mina ya representaba el 13,3% de los nuevos puestos de empleo registrados de la provincia de Río Negro.

En un comunicado de prensa, la firma canadiense reconoció que la suspensión era temporal y de carácter parcial, por lo que las actividades esenciales de mantenimiento, salud y seguridad continuaron vigentes en el yacimiento. Ahora, tras reunirse con las autoridades provinciales, consiguieron llegar a un acuerdo para reanudar las operaciones normales a la brevedad.

El pacto establece la incorporación de nuevos trabajadores regionales y el lanzamiento de un programa de capacitación técnica remunerado para residentes. Asimismo, la compañía se comprometió a mejorar los estándares de higiene y seguridad bajo la supervisión estatal constante. Finalmente, se integrará una mesa de diálogo que incluirá a comunidades originarias de la zona (como la lof Peñi Mapu) y sindicatos para garantizar la transparencia del proceso.