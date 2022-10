Segmentación de tarifas: saldrán a buscar uno por uno a usuarios de menores ingresos

La Secretaría de Energía minimizó el hecho de que la segmentación tarifaria se atrasara un mes con respecto a lo anunciado originalmente. Los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de ingresos altos (nivel uno de la segmentación) y medios (nivel tres) de electricidad -las dos categorías que sufrirán quita de subsidios y, por lo tanto, deberán pagar más- recién se aplicarán a partir del consumo del sábado pasado (1° de octubre).

En gas, por su parte, el incremento se aplicará a partir del consumo del 27 de septiembre, pero solo para los usuarios del nivel uno, ya que el Gobierno todavía no publicó el cupo máximo de subsidios que tendrán los hogares de ingresos medios.

“Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación. Es un mes nada más. No se suspendió la segmentación”, dijeron en la Secretaría que dirige Flavia Royón. Según explicaron, el decreto segmentó los hogares en nivel 1, 2 y 3, pero no se estableció qué sucede con aquellos usuarios que decidían no anotarse en el registro (RASE), que es voluntario.

“La lógica indica que aquel que no se anotara perdería el subsidio, pero no estaba escrito, y las leyes de defensa al consumidor y usuario establecen que, en caso de que no haya una norma específica que diga eso, la ley está a favor de los derechos de los consumidores, como con los trabajadores”, dijeron.

“Por eso, era necesario sacar una resolución especificando que al que no pidió el subsidio se lo trate como nivel 1, pero como las tarifas no pueden ser retroactivas, y la resolución salió el 26 de septiembre, la decisión del Gobierno fue que se aplique a partir de octubre. Eso no significa que se anule la segmentación, ni la suba de tarifas. De hecho, ya están llegando facturas con quita de subsidios. Solo el que no está inscripto va a perder los subsidios a partir de octubre”, agregaron.

En la práctica, según la instrucción que la Secretaría de Energía le envió a Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía, todos los usuarios residenciales del país recién verán el impacto de la segmentación a partir del consumo eléctrico de octubre. En esa misiva, se le instruyó a Cammesa a aplicar “de manera excepcional y por única vez”, durante septiembre, “los precios estacionales establecidos para el segmento nivel 2″; es decir, los que mantienen los subsidios, independientemente el nivel de ingreso o de consumo.

Para intentar clarificar la situación, el ente nacional que regula la electricidad (ENRE) publicará hoy una resolución en la cual instruye a Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que están bajo su control, a aplicar los viejos cuadros tarifarios sin la segmentación por los consumos realizados el mes pasado.

La postergación de la segmentación tiene una explicación técnica y otra más política. Por un lado, el Gobierno se atrasó al publicar algunas resoluciones para que se aplique, como la que fija el consumo máximo de 400 Kwh que estará subsidiado para los hogares de ingresos medios. Por otro lado, sigue la preocupación de los gobernadores por la gran cantidad de usuarios que hay en el nivel uno (N1).

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, Edenor y Edesur tienen alrededor del 35% de sus usuarios categorizado como de altos ingresos. Esto significaría, según la segmentación que se definió, que esos hogares tienen ingresos mensuales superiores a los $419.149,50 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2, según el Indec).

“El número de usuarios debería estar más cerca de 20%, porque no hay tantos hogares que ganen más de $420.000. Estamos trabajando fuertemente para encontrar los usuarios de N1 que no deberían tener la quita de subsidios”, indicaron en una distribuidora.

En el ENRE comparten la misma preocupación. Por eso, en las últimas semanas, comenzó una campaña mayor para lograr que el segmento más vulnerable y las personas mayores se anoten en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). “Esta semana vamos a hacer un operativo en un centro de jubilados en La Matanza. Además, ya instruimos a Edenor y Edesur para que incluyan un instructivo en las boletas de cómo tienen que hacer los usuarios para inscribirse en el RASE. Es la mejor forma de llegar a todos los usuarios”, explicó Walter Martello, interventor en el ENRE.

La situación en el interior del país es más dramática. Allí, la cantidad de usuarios que figuran como de altos ingresos, según el padrón de datos que compartió la Secretaría de Energía, llega al 55% del total. La preocupación de los gobernadores está en el impacto que esto tendrá en las tarifas en el verano, cuando suba de la temperatura y la mayor demanda se combine con precios más altos.

En gas, la segmentación también está atrasada. El ente que regula el gas (Enargas) todavía no publicó cuánto es el consumo máximo subsidiado para los hogares de ingresos medios. La Secretaría de Energía dice que mañana se conocerá. Por lo tanto, por ahora, a los usuarios de N2 todavía no se les aplica la tarifa diferencial.

Para los hogares de ingresos altos que perdieron los subsidios, el incremento recién comenzó a estar vigente con el consumo del jueves pasado. “Los usuarios van a encontrar en sus boletas, periodos de consumo antes del 27 septiembre con una tarifa y pos esa fecha, con otra. Por un tiempo, habrá convivencia de cuadros tarifarios”, explicaron en una distribuidora de gas.

La cantidad de hogares que están en N1 también es alta entre los usuarios de gas, donde llega al 41% del total promedio país, según datos del sector. Entre los usuarios de Metrogas, la principal distribuidora, los hogares que están en N1 alcanza el 48%. Sin embargo, la preocupación en gas es menor dentro del Gobierno, ya que a diferencia de la electricidad, el consumo comenzó a bajar a partir de agosto y se mantendrá así hasta el invierno próximo.