Seis provincias van contra el Gobierno por la plata para los jubilados

CÓRDOBA. Otra vez los giros comprometidos por el Gobierno a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas son motivo de tensión. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Corrientes y Misiones -seis de las 13- presentaron de forma conjunta un reclamo por el retraso en los pagos; alegan el incumplimiento del presupuesto vigente. El dinero que no llega en tiempo y forma debe ser puesto por los tesoros provinciales.

Esas cajas previsionales, a través del Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres), pidieron a Anses que les informe el “estado de los procesos administrativos y/o presupuestarios” para cumplir con lo ordenado por el presupuesto.

La ley aprobada por el Congreso para este año contempla que cada anticipo mensual que gire el organismo “incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria”. Es la primera vez que Cofepres hace un reclamo de este tipo.

La obligación de la Nación de solventar los déficits de los regímenes previsionales no transferidos es de 1999, cuando se suscribió un pacto fiscal en donde el gobierno central asumía ese compromiso.

En 2017, en la gestión de Mauricio Macri, dejó de exigirse la “armonización” de los sistemas provinciales con el nacional. Por ley se dispuso que los montos girados son los equivalentes a los desequilibrios que los regímenes tendrían si estuvieran en manos de Nación.

En ese esquema, Anses -en base a información que aporta cada provincia- simula cuál sería el rojo que generaría el sistema provincial bajo la hipótesis de que se aplicara la normativa previsional nacional.

Ya el año pasado las provincias que mantienen las cajas de jubilación bajo su órbita plantearon que había demoras en esos cálculos, por lo que los montos que transfirió Anses quedaron “muy desactualizados” respecto a la inflación. Por ejemplo, en el caso de Córdoba eran de 2019; pero hay acuerdos que tienen bases de 2018 (Formosa, Entre Ríos) y 2017 (Corrientes).

El Congreso cambió el esquema de giros de Anses a las provincias.

Fueron los legisladores cordobeses los que impulsaron que en el presupuesto 2023 se incluyera -y aprobara- un mecanismo de actualización automática de los montos a transferir. Ese esquema, aseguraron, es el que permite la “sostenibilidad” de los regímenes provinciales.

Las cajas que reciben transferencias de Anses son las de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

Para graficar lo que implica la aplicación de lo aprobado con el presupuesto, a la de Córdoba le correspondía recibir $ 4.300 millones el mes pasado. “Si esto hubiese ocurrido, la Caja hubiese cubierto todos sus gastos con ingresos genuinos sin necesidad de ser asistida por el Tesoro provincial. Además, la norma estableció expresamente que el 20 de enero del corriente año se debía hacer la primera transferencia actualizada”, indican desde la Provincia.

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, indicó a LA NACION que “esta vez el reclamo es de varias provincias; no es ninguna dádiva. Responde a una regla establecida y es estricta justicia porque a las Cajas transferidas se les cubre el déficit”.

Hasta ahora Anses no hizo ninguna transferencia a las cajas provinciales. No solo no actualizó los montos, sino que suspendió el envío de fondos, reclaman desde el Cofepres. LA NACION consultó al organismo nacional pero, hasta el momento, no hubo respuesta.

En lo que respecta a fondos presupuestados para transferir a las cajas, la ley aprobada y promulgada fijó el monto de $100.922 millones, cifra que no contempla la actualización establecida en la misma norma, sino que sigue el esquema que se venía aplicando.