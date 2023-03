Semana Santa: los sindicatos amenazan con un paro de operaciones para el fin de semana largo

escuchar

A través de un comunicado, los trabajadores agrupados en la Coordinación Nacional de ATE ANAC anunciaron un paro de operaciones para el fin de semana largo de Semana Santa. “No se han cumplido los plazos acordados en la última mesa técnica paritaria, en donde se había acordado convocar una nueva reunión para la semana que hoy concluye”, indicaron, y precisaron: “Por este motivo definimos iniciar acciones gremiales en todos los aeropuertos del país”.

Tras valorar “las gestiones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Relaciones Laborales de ANAC”, hoy estaba pautado el envío de notificación de Paro Nacional para el próximo miércoles 5 de abril.

“La oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación a la modificación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general”, evaluaron desde el gremio.

Y justificaron la medida: ”No fueron resueltos temas que habían sido acordados luego de la última Conciliación Obligatoria y que en muchos casos el Director General de Legal, Técnico y Administrativo se había comprometido en persona. El faltante de personal o la reparación de los vehículos Follow Me brillan por su ausencia”.

Consultados por LA NACION, fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron que por el momento no se ha realizado ninguna modificación para esos días. “El paro es ATE, no es un paro de los gremios que tienen representación en Aerolíneas Argentinas”, indicaron a este medio fuentes de la compañía, y agregaron: “Esto podría afectar la operación en caso de que se lleve adelante. En principio, estamos expectantes pero aún no hemos realizado ninguna modificación en la programación para esos días” .

