Pascua: el Doodle con el que Google celebra hoy la festividad cristiana

Pascua se festeja este domingo 5 de abril y Google lo celebra con un Doodle, que se trata de un cambio estético que propone el buscador para que los usuarios recuerden ciertas fechas o hitos de relevancia.

En esta ocasión, al entrar a google.com se puede ver que el doodle se transformó en un ícono similar al usual, pero como si se tratara de cada letra del ícono con huevos de chocolate, alimentos típicos de esta fecha que recuerda la Resurrección de Cristo.

El Doodle de Google de hoy

El doodle de Google tiene el objetivo de celebrar o conmemorar eventos, logros o personas que marcaron un antes y después en el mundo, y es por eso que el buscador cambia su logo en la página principal por un día.

Qué se conmemora el domingo de Pascuas

El Evangelio de San Juan recuerda que al tercer día de la muerte de Jesús, María Magdalena se apareció frente al sepulcro de Jesús y encontró que la roca que cubría la entrada ya no estaba en su sitio.

Según el relato bíblico, ella fue a buscar a los dos discípulos más queridos por Jesús, Pedro y Juan, que confirmaron el vaciamiento del sepulcro. Mientras los apóstoles restantes se reunían en una casa, María Magdalena se postró en el lugar del entierro y lloró la pérdida del cuerpo de quien había sido fiel seguidora. Allí se le apareció Jesús, que le pidió que fuera a decirle a los demás que había vuelto, lo que confirmaba que él era el Hijo de Dios.

La Pascua es la celebración más importante de la comunidad cristiana debido a que conmemora la resurrección de Jesucristo Archivo

Luego, Jesús se presentó ante sus fieles seguidores y les demostró que efectivamente era él, al enseñarles los estigmas de sus manos y al hacer el milagro de la aparición de cientos de peces en las redes de los discípulos que eran pescadores.

En ese contexto, se produjo un diálogo muy interesante entre Jesús y Tomás, uno de los apóstoles, quien había dicho que no creería en su regreso hasta tenerlo frente a sus ojos y poder tocar sus heridas. “¿Por qué me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”, le señaló Jesús.

El Evangelio según San Juan recuerda el último instante de Cristo ya resucitado en la Tierra, previo a su ascensión celestial: “Lo llevó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, les bendijo, y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo”.

A partir de este evento, permaneció la promesa de su regreso a la Tierra, contenido en el quinto libro del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles: “Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”.

La resurrección de Cristo, celebrada el Domingo de Pascua, en una litografía de Alberto Durero

Por eso, además de celebrar la resurrección de Cristo, hecho que —según la tradición— comprobó que era el verdadero Hijo de Dios, en la Pascua los fieles renuevan su fe de que algún día volverá a la Tierra. Es por ello que se siente un clima festivo en esta fecha, además de recordar el paso de la muerte a la vida eterna de Jesús.