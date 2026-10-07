Servicio doméstico: cuánto suben en estos meses los salarios, con la incorporación progresiva de un bono

La última resolución oficial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares indica que los montos básicos a pagar por hora o por mes al personal suben un 1,8% por el trabajo realizado en septiembre y otro 1,7% por las tareas hechas en el actual mes de octubre. En la práctica, los aumentos son de niveles algo mayores, porque la normativa también estableció una incorporación en tres tramos de la suma no remunerativa que se pagó en agosto.

Para aquel octavo mes del año se había dispuesto un reajuste de los ingresos del 1,9% y, al mismo tiempo, el pago de sumas fijas y por única vez ($8000 por una jornada semanal de menos de 12 horas; $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales, y $20.000 por 16 horas o más por semana).

Para el ingreso básico correspondiente a septiembre, la norma estableció agregarle a la cifra de agosto el 25% del monto fijo y, al importe resultante, aplicarle un alza de 1,9%. De acuerdo con los datos publicados en los anexos de la resolución oficial, se incorporaron $5000 (el 25% de los $20.000) a los salarios de jornada mensual.

Al monto entonces surgido se le aplicó un reajuste de 1,8%. Por efecto de ambas cosas, los montos básicos a pagar el mes pasado subieron un 2,8%. En el caso de la categoría de tareas generales, pasaron de $466.756,24 a $480.247,85 (personal con retiro) y de $514.903,51 a $529.261,78 (sin retiro). Los importes por hora, en tanto, se incrementaron en el mismo porcentaje, y pasaron de $3804,66 a $3914,64 (con retiro) y de $4072,38 a $4185,94 (sin retiro).

Una resolución dispuso el pago de sumas fijas en agosto, que en estos meses se van incorporando a los salarios del personal de casas particulares G. Soler Tomasella - Shutterstock

Un aspecto a tener en cuenta es que los importes indicados en la resolución son los mínimos a pagar y que la realidad indica que los niveles de ingresos, por lo general, son otros, más elevados. En el área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y conurbano) y también en muchas otras partes del país, los valores que realmente se abonan son más elevados que los consignados en la resolución oficial. Suelen rondar, por hora y según fuentes sindicales, los $10.000. Por eso, las decisiones oficiales respecto de los salarios del sector se toman como referencia, principalmente, de los porcentajes a aplicar.

Ingresos de octubre

Para el actual octubre, en tanto, se decidió la incorporación de la mitad de la suma no remunerativa abonada en agosto (es decir, la incorporación de $10.000) al salario básico mensual por jornada semanal de más de 16 horas y, sobre la cifra resultante, se aplicó un aumento de 1,7%. Eso lleva los montos mensuales mínimos a $498.582,06 (con retiro) y a $548.429,23 (sin retiro).

El efecto de agregar al salario mensual la mitad de aquel bono de $20.000 y aplicar la suba de 1,7% es, en definitiva, un incremento de 3,7% respecto de los valores de septiembre, tanto en el caso de los importes mensuales como de los montos por hora.

En los ingresos correspondientes a noviembre, en tanto, se incorporará la parte restante de la suma fija pagada en agosto y se aplicará un aumento de 1,6%. Habrá, en definitiva, un aumento de entre 2,6% y 2,7%. Y en diciembre llegará un reajuste de 1,6%.

El Gobierno ya había recurrido en otras oportunidades a la dinámica de otorgar ese tipo de montos “por única vez” y disponer su incorporación posterior a los salarios. Es una estrategia destinada a mostrar porcentajes bajos de aumentos salariales.

La resolución 6 de la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares fijó las subas salariales hasta diciembre de este año Shutterstock

Aunque se los define como “no remunerativos”, lo cierto es que su existencia no tiene impacto en los importes a pagar para la jubilación y la obra social, y conlleva un efecto solo leve en las cuotas de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

De hecho, los montos de ese seguro tienen, en la obligación a pagar este mes, una suba de alrededor del 3% en los tres tramos. Pasar a ser de $16.446,85 por jornada de 16 horas o más por semana; de $10.956,58 (12 a 16 horas semanales), y de $7754,82 (menos de 12 horas). El importe total a abonar (por los sistemas de salud y previsional y la cobertura de ART) es de $10.569,57, $16.627,46 y $44.270,19 en cada uno de los casos.

Datos del sector

Incluso con el agregado de los montos fijos, en los últimos 12 meses los ingresos de este sector avanzaron por debajo de la suba del Índice de precios al Consumidor (IPC) del Indec. Entre agosto de 2025 y de 2026 la inflación fue de 33,5%, en tanto que los salarios se movieron entre 24,9% y 25,9%.

La estadística del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indica que en junio pasado había 442.865 personas registradas como trabajadoras de casas particulares. La cifra es un 0,8% más alta que la del mismo mes de 2025. Y, a la vez, es casi un 11% más baja que la de junio de 2019, el año en el cual se registró la mayor cantidad de ocupadas en esta actividad, con más de medio millón de casos.

El trabajo en el servicio doméstico se caracteriza por tener una muy alta tasa de informalidad. En el informe más reciente del Indec sobre la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra, se señala que hay 1.732.000 hogares que tienen servicio doméstico.