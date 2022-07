Silvina Batakis: “Vamos a mantener las metas acordadas con el FMI”

Antes de la apertura de los mercados, sumamente alterados en la última semana, y rodeada por varios ministros del Gobierno intentando escenificar expreso apoyo político del gabinete de Alberto Fernández (no hubo ningún referente del cristinismo más duro), la ministra de Economía, Silvina Batakis, ofreció señales del rumbo que tomará su gestión, pese a que no hubo medidas de la magnitud que esperaban en la previa los actores económicos.

“Creemos en la solvencia del Estado”, dijo Batakis en su primera conferencia de prensa en el quinto piso del Ministerio de Economía rodeada del presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el de Turismo, Matías Lammens; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. En la primera fila, la escuchaba atentamente su equipo, que recién se confirmó el viernes pasado.

A través la modificación de la ley de administración financiera, Batakis anunció una extensión del congelamiento de gastos y de reclutamiento de personal a todos los organismos del Estado, con el que espera ahorrar $600.000 millones. Todo pese a que, en los últimos dos años y medio, el Gobierno encaró una campaña sistemática de traspasos de empleados de la planta transitoria a permanente en todos los ministerios, además de nuevas incorporaciones.

También dijo que habrá novedades con relación a las tarifas de gas y luz. Tras un importante retraso, Batakis adelantó que el viernes se publicará -sin cambios (clasificando por ingresos y patrimonio de usuarios)- el registro elaborado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, para la segmentación tarifaria que estaba prevista desde la publicación del decreto 632. “El 15 va a estar abierta la segmentación de las tarifas para distintos tipos de población”, ratificó.

“El mundo está en desequilibrio y esto afecta a la Argentina”, dijo Batakis en sus primeras palabras en un microcine completo de periodistas y cámaras. Afirmó que la matriz productiva está intacta. “Queremos sostenerla”, señaló con referencia a la priorización de los dólares. “Hay que dar cierto orden y equilibrio a las finanzas públicas y garantizar el equilibrio fiscal. Creo en la solvencia del Estado”, estimó la ministra, que dijo que el mismo debe tener “prestigio”.

Batakis señaló que la situación de pandemia en la que se avaló el déficit como política contracíclica ya no existe, dicho que se contradijo frente a su previa descripción de la inédita guerra en Europa del Este para justificar el impacto de los aumentos internacionales en los precios de los alimentos y energía.

Como primera medida, afirmó que la cuota presupuestaria mensual que el Ministerio otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de la caja real. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo y aclaró: “Las metas con el FMI se mantienen. Tenemos que cumplirlas”. El objetivo criterio de déficit fiscal para este año es de 2,5% del producto bruto interno en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) y es duda para todos los analistas.

Para implementar estas medidas, aclaró que se modificará el artículo 8 de la ley de administración financiera para “incluir todos los efectivos” (todos los organismos). Precisó además que se usará el sistema de “cuentas únicas” y habló de “congelamiento” de todo el personal del Estado. “Todos los organismos tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del presupuesto y las erogaciones”, indicó Batakis. “Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas como sucede en la mayoría de las provincias argentinas, para garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado”, agregó.

Anunció además la creación de un comité asesor de deuda soberana en pesos (similar al que ya existió con los pasivos en dólares bajo la era de Guzmán) para hacer un seguimiento de las renovaciones que debe encarar la secretaría de Finanzas en lo que resta del año. Reafirmó, como lo había señalado en entrevistas previas, que buscará cumplir con el cronograma vigente y que quiere ir hacia “un terreno de tasas positivas”.

“No está en duda que no podamos cumplir con la deuda en pesos. Lo descarto de cuajo. Tenemos mecanismos para que eso no suceda”, señaló Batakis, que habló de “malicia” en el mercado financiero. “Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio; dijo volviendo a descartar una devaluación. No hubo novedades sobre un desdoblamiento cambiario o nuevas medidas de restricción al “dólar tarjeta” tras sus dichos sobre el turismo que generaron una fuerte polémica la semana pasada.

Batakis planteó que se conformará el tribunal autoridad nacional de defensa de la competencia. “Tenemos que conformar la autoridad nacional de defensa de la competencia. Vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese tribunal”, adelantó la titular del Palacio de Hacienda y luego arremetió contra las remarcaciones que se dieron esta semana en sintonía con la incertidumbre económica y política.

“No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones”, cuestionó a comerciantes y empresarios. Sin embargo, la ministra no quiso dar una proyección de la inflación revista por sus técnicos. “Sería muy poco profesional de mi parte”, dijo, pese a que el presupuesto 2022 de Guzmán estima un alza de entre 52% y 62% para este año. Economistas privados se acercan a 80%, según el último relevamiento de expectativas del mercado (REM) publicado el viernes por el BCRA.

Agregó además, en medio de una fuerte polémica entre la Ciudad de Buenos Aires y la AFIP, que migrarán el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Más allá de la polémica entre Marcó del Pont y Horacio Rodríguez Larreta por el monto de Bienes Personales que debe cobrarse a los porteños, el Gobierno se comprometió con el FMI en llegar adelante un revalúo para poder incrementar los impuestos recaudados por los impuestos patrimoniales.