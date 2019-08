Los hábitos de la gente exitosa: Federico Trucco (Bioceres)

El CEO de la firma de biotecnología reconoce que viaja más de lo que le gusta y revela la particular política de silencio que tiene en su oficina

De Rosario a Wall Street. Sin temor a exagerar, se puede afirmar que Bioceres, y su CEO, Federico Trucco, han recorrido un largo camino. En menos de veinte años, la compañía de soluciones biotecnológicas para el agro -nacida nada menos que en diciembre de 2001-es la mejor prueba de la competitividad que ofrece el campo argentino y la capacidad de los emprendedores locales para incursionar con éxito en el exterior.

"Bioceres es una plataforma de negocios en biotecnología. Bioceres Prosolutions es el paraguas que tenemos para las inversiones en insumos agropecuarios, que está listada en la Bolsa de Nueva York, y además tenemos emprendimientos en estados más tempranos en enzimas en plata, medicina de precisión y otros startups", asegura Trucco, el hijo de uno de los 23 socios fundadores y el actual CEO de Bioceres, desde las oficinas centrales de la firma que continúan estando en la ciudad santafesina.

Trucco es bioquímico graduado de la Universidad de Luisiana (Estados Unidos), tiene una maestría en patología de plantas y malezología por la Universidad de Colorado, un doctorado en ciencias de los cultivos de la Universidad de Illinois y un certificado en administración de empresas (CBA).

Manejo del tiempo

Me levanto entre las 7.00 y 7.15 AM. Trato de hacerlo siempre, aunque si tengo que viajar muchas veces me terminó despertando más temprano. También soy bastante metódico con la hora de acostarse. Por lo general me voy a dormir a las 11.30 o 12 de la noche e intento estar cenado antes de las 21. Después de esa hora es mi momento para distenderme y hacer cosas mías. La idea que intento llevar a la práctica es llegar cansado para evitar quedarme en la cama sin poder dormir.

Política de viajes

"Viajo más de lo que me gustaría. Tengo base en Rosario pero al menos una vez por mes viajo al exterior. Además me toca mucho ir a Buenos Aires. En este último caso, si puedo, me gusta viajar en avión, porque voy más distendido. Si tengo que ir en auto, trato de hacerlo con un chofer para no exponerme cuando estoy manejando a las distracciones de mi cabeza. A Buenos Aires voy una semana sí y otra no, y generalmente trato de volver en el día"

Primera cosa que hace en el día

"Ni bien me levanto, lo primero que hago es ducharme para ir a despabilarme y de ahí me voy a derecho a la oficina. Hago poco home office, desayuno en el trabajo. En la oficina tenemos una política de que hasta a las 11 no se puede hablar. En las primeras horas del día prácticamente no interactuó con el mundo exterior para poder concentrarme en el trabajo, aprovechando que mi momento de mayor lucidez es a la mañana. A partir de las 11 y hasta las 12.30 tengo muchas reuniones internas, y después es el momento de volcarme más afuera

Herramientas de productividad

"La verdad es cada vez uso menos el calendario de Google y dependo mucho de que mi asistente me diga que tengo que hacer o no. En este sentido trato de estar, dentro de lo posible, un poco desconectado de los dispositivos porque si bien son muy útiles, también te terminan consumiendo mucho tiempo. Está claro que no soy de los más digitalizados del mundo emprendedor"

El mejor hábito

"Trato de ser disciplinado en la administración del tiempo. Creo que cada vez hay más una tendencia a la ?reunionitis' y a la sobrecomunicación. Y trato de ser muy cuidadoso con el manejo de los tiempos para no dilapidarlo tan gratuita".