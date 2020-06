En tiempos en los que millones de personas trabajan, estudian y pasan su tiempo libre en casa, la interrupción del servicio de internet se convirtió en una tragedia cotidiana; los reclamos por problemas se multiplican cada día por las redes, pero tanto los operadores como el ente que recibe las denu

Sofía Terrile
8 de junio de 2020 • 16:01

En tiempos en los que millones de personas trabajan, estudian y pasan su tiempo libre en casa, la interrupción del servicio de internet se convirtió en una tragedia cotidiana. Los reclamos por problemas se multiplican cada día por las redes, pero tanto los operadores como el ente que recibe las denuncias aseguran que en la Argentina no hay fallas masivas, sino más bien problemas puntuales, en determinadas zonas y por momentos, que responden no tanto a una saturación de la red sino a inconvenientes de infraestructura como un cable en concreto que está demasiado exigido.

Hubo quejas que aumentaron, reconocen desde dos de las empresas de telecomunicaciones más grandes, pero no tanto por la interrupción del servicio que, según las dos compañías, se mantuvo estable, sino por los problemas propios del aislamiento. En los casos en los que hace falta que se acerque personal técnico al hogar, el aislamiento social puso trabas a que se solucione el problema.

Más allá de lo que aleguen las empresas, en este momento es difícil comprobar qué sucede del lado del usuario porque la línea telefónica y el servicio de atención personal de Enacom (el Ente Nacional de Comunicaciones) están cerradas por la cuarentena total.

Fuentes de la institución aseguraron que solamente quedó habilitado el canal online, pero que no recibe el mayor caudal de denuncias, por lo que prefirieron no dar datos al respecto. Desde Defensa de las y los Consumidores aseguraron que el organismo no recibe reclamos por la calidad del servicio, por lo que no hay datos sobre las interrupciones.

Según pudo saber LA NACION, hubo 603 inconvenientes de averías o servicios deficientes de acuerdo con los registros oficiales. Es un número considerablemente menor si se lo compara con lo que sucedió en abril y mayo del año pasado: entre los dos hubo aproximadamente 1000 reclamos por internet fijo.

Por otro lado, en el sitio tuQuejaSuma, una plataforma donde se pueden publicar reclamos y las empresas son notificadas, según un relevamiento de este medio, desde que inició la cuarentena Fibertel acumuló 150 reclamos de los cuales un tercio fue referido a interrupciones del servicio o problemas de velocidad. Telecentro sumó 1700 reclamos y 161 por esos motivos, es decir, aproximadamente un 10%.

Voceros de Enacom detallaron que en estos meses de cuarentena no hubo cortes generalizados por el aumento de la demanda, porque esta tocó un pico al principio, pero luego se redujo y se estabilizó en un número "aceptable". Puede ser que haya habido congestión en algún lugar y en algún momento, pero los proveedores fueron "reforzando el servicio" para solucionarlo, detallaron.

Según la Cámara Argentina de Internet (Cabase), esa demanda creció entre marzo y mayo alrededor de un 35% con respecto a la media de febrero, pero "Internet es, por definición, una red resiliente que tiene una conformación de su infraestructura preparada para una demanda extraordinaria como la que se generó en el país", aclaró su presidente, Ariel Graizer.

Al inicio de la cuarentena, Enacom elaboró recomendaciones para el uso responsable de internet durante el aislamiento que incluían, por ejemplo, no utilizar servicios de streaming en horarios pico. El temor se disipó rápido, dicen los operadores, porque no hubo fallas masivas a pesar del uso intensivo.

"Si bien nunca estuvo en duda la capacidad de la red para soportar esta exigencia extraordinaria, la prueba de exigencia pudo ser superada gracias a las inversiones que han sostenido los ISPs (Internet Service Providers) en los últimos años para ampliar su infraestructura y sus redes, aún con costos dolarizados y un contexto económico completamente desfavorable que afectaron en forma dramática su rentabilidad", añadió Graizer.

A los problemas de ingresos en pesos y gastos en dólares se le suma la alta morosidad que está registrando el sector producto de la cuarentena. Según pudo saber LA NACION, pasó de estar cercana al 8% a récords de un 30% en algunos casos, es decir, se triplicó.

Gran parte de esta falta de pago se explica por las semanas que los locales de pago de servicios como Pago Fácil estuvieron cerrados. Pero otra parte se debe al alto nivel de endeudamiento de las familias y a la caída de ingresos por la cuarentena total: por caso, según un estudio del Centro De Economía Regional y Experimental (CERX), en mayo el 70% de los hogares acumuló deudas de servicios como luz, gas, agua, teléfono, cable o internet.

Robo de cables y "sobrecarga", los problemas puntuales

De acuerdo con el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier, de la consultora Carrier y Asociados, más allá de algún problema puntual con Arsat que hubo en los últimos días que dificultaba el acceso a ciertos sitios, los problemas de interrupción de servicio pueden haberse dado en áreas geográficas puntuales y muy temporalmente.

El experto asegura que hay gran parte de los hogares que reciben el servicio de internet a través de un cable al que se le hacen "anillos" para suministrar a los habitantes de esa manzana, de ese barrio o de ese edificio. Ese cable tiene una capacidad "N" que comparte cada uno de los que se cuelgan de los "anillos". Si todos se conectan al mismo tiempo, puede haber algún problema con ese operador en esa área precisa, "pero muy focalizado", suma.

Los operadores hablan de "problemas puntuales". Desde Movistar indicaron que desde hace un año y medio se intensificó el robo de cables (para obtener el cobre que hay dentro), lo que provoca cortes por fallas de infraestructura que se intentan resolver en el momento, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la Patagonia.

Por otro lado, los reclamos de los clientes llegaron de parte de quienes tuvieron problemas técnicos para los que se necesitaba la presencia de un técnico, personal que la empresa decidió que no ingresara a los hogares de AMBA durante este período.

En el mismo sentido, Claro asegura que luego de que se estabilizara el crecimiento de la demanda -hoy cercano al 36%, similar al de sus competidores- la empresa no registró afectaciones masivas. "Solamente se detectaron hechos puntuales debido a cortes de cables por caídas de postes eléctricos, poda de árboles y casos de vandalismo" como robo de baterías, roturas y cortes de cables de comunicación y sustracción de cajas de acceso a Internet a domicilios.

De acuerdo con fuentes del sector, el robo de cables le significa a la industria más de $100.000.000 al año.

Finalmente, desde Fibertel indicaron que la mayor cantidad de llamados y mensajes que enviaron sus clientes fue por dificultades con el ancho de banda. Desde que comenzó la cuarentena, afirmaron que el uso de internet hogareña subió un 50%, con picos de tráfico intensivo que se mantienen un promedio de 13 horas, frente a las siete horas precuarentena.

En ese sentido, al haber más dispositivos conectados en una misma casa, en muchos casos las familias se encontraron con limitaciones en la velocidad de los packs que habían contratado. También hubo algo de "ruido", dijeron, con respecto a los reclamos para los que se necesitaba personal técnico que no podía ingresar, aunque ahora la situación se normalizó en la mayoría de los distritos, señalaron.

En cuanto a reclamos de incidentes, "no tuvo variables significativas en relación con la criticidad que pasaron a tener los servicios de conectividad en cuarentena", informaron, aunque tampoco revelaron estadísticas.