Sturzenegger adelantó las medidas que presentará al Congreso y le pidió apoyo a los gobernadores

El Gobierno planea mandar al Congreso una nueva oleada de medidas desregulatorias, que incluye desde cambios en la ley de vuelos de cabotaje hasta la posibilidad de crear sociedades estrictamente basadas en agentes de inteligencia artificial. Bajo la premisa de que el derecho de propiedad es el insumo básico para cualquier proyecto de gran escala, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confía en que con este paquete se destraben inversiones millonarias en el país.

“¿Por qué a la Argentina le costó tanto crecer? Venimos de 15 años de estancamiento, porque teníamos prohibido crecer. La ley de glaciares hacía imposible la minería, cuando Chile exporta US$60.000 millones en minería. Compartimos la misma cordillera de los Andes, ¿se imaginan si la Argentina tenía US$60.000 millones más de exportación cada año? Después hablamos de préstamos con el Fondo... Y lo hicieron Chile, Perú y Bolivia, mientras nosotros nos restringíamos de motu proprio para tener esos recursos. Nos sorprende que hayamos tenido 50 años de crecimiento bajo, pero ¡si no permitíamos tener inversiones en el país!“, dijo durante su disertación en ExpoEFI.

Con el salón lleno de ejecutivos, economistas y financistas, el ministro fue el encargado de hablar después del almuerzo y dar inicio a las charlas de la tarde. En primera fila, Sturzenegger notó la presencia de algunos gobernadores y no perdió la ocasión para pedir su ayuda de manera pública para obtener los votos necesarios en el Congreso para que pase la iniciativa. “Confío en que va a convencer a sus colegas para que voten la ley, ¿no?“, bromeó sobre la ley de cabotaje al ver a Juan Pablo Valdés, el gobernador de Corrientes.

El mes entrante, el Ejecutivo enviará un paquete de varias desregulaciones al Congreso, que incluye el mercado de capitales, la industria de seguros y una reforma de la ley de cabotaje. En este punto se detuvo el ministro y explicó que con la liberación de la navegación se generará “una baja de costos tan grande” que sería equivalente a bajar las retenciones en ocho puntos.

El ministro bromeó con los gobernadores que fueron a escucharlo a la sala Soledad Aznarez

También hay otros proyectos que desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado esperan presentar próximamente. Esto incluye la Ley Hojarasca, que busca eliminar entre 70 u 80 leyes obsoletas, que considera como el “camino necesario para la depuración legislativa”.

También se enviará un proyecto al Congreso sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que tendrá una derogación parcial de la Ley de Tierras, que permitirá que lleguen aproximadamente US$15.000 millones de inversión extranjera directa.

El plan oficial también incluye cambios en la Ley de Defensa de la Competencia. “En la Argentina, lo más peligroso para la competencia es el Estado”, sentenció. En quinto lugar, mencionó que habrá una ley de reforma del Estado, que tomará decretos delegados que no prosperaron el año pasado y redefiniciones de la competencia del Estado.

Y por último, mencionó que habrá una iniciativa para reformar la ley de sociedades, que contendrá un capítulo que permitirá incorporar sociedades estrictamente integradas por la inteligencia artificial.

“En diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA. Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina, podríamos ser 50 millones de argentinos y 50 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá. Si logramos dar en la tecla, podríamos gravar a una tasa atractiva. Es algo simpático, pero tal vez muy transformador en lo que estamos trabajando. Hay que mirar para adelante, mirar lejos, para aprovechar las oportunidades de hoy”, adelantó.

La economía también tuvo un lugar durante su discurso. Para Sturzenegger, siendo funcionario, tiene que apegarse a las estadísticas para despegarse de la “sensación térmica” de la calle. Y al ver los números, remarcó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se muestra al alza y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta un crecimiento sostenido del 1% trimestral.

Este año, por los pasillos de ExpoEFI también circularon robots, mientras que el ministro Sturzenegger planea enviar una ley para que se creen sociedades para agentes de IA Fabian Marelli

“Es la primera vez en mucho tiempo que asistimos a un proceso de crecimiento económico que es liderado por las exportaciones. Y que no tiene techo, porque si el objetivo es la demanda interna, se agota, encuentra sus límites. Pero si hablamos de venderle al mundo, no hay límite. Los US$60.000 millones de minería los podríamos alcanzar si hubiésemos exportado en gas y petróleo; y con la ley de tierras vamos a tener US$15.000 millones de inversiones agrícolas. No sé si tenemos conciencia del cambio estructural”, finalizó.