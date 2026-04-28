En un discurso cargado de optimismo, Caputo dijo que la economía mejoró en marzo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó hoy ante empresarios en ExpoEFI con un mensaje de confianza en el programa económico y sin concesiones al pesimismo. En un discurso de 50 minutos, defendió la solidez del modelo frente a dos shocks simultáneos —uno interno, el año pasado; otro externo, en los últimos meses—, anticipó que los indicadores de marzo ya apuntan a la recuperación y descartó de plano cualquier posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder.

“Creo que el riesgo kuka es cero”, dijo Caputo. Y fue más lejos: “Lo hablo con los gobernadores peronistas; hoy no quieren ni ver a los kirchneristas. No hay ninguna posibilidad de volver al pasado”. El ministro atribuyó la narrativa contraria a una operación de desestabilización y llamó a la audiencia a no dejarse “psicopatear”.

El eje central de la exposición fue la resistencia del programa económico ante presiones que, según Caputo, habrían bastado para voltear a cualquier gobierno anterior. El año pasado, el país atravesó lo que el ministro describió como “el shock interno más fuerte de la historia”: una dolarización del 50% del M2, que implicó la mayor corrida cambiaria de la que se tenga registro, según sus palabras. Fracasó, pero tuvo consecuencias: una caída abrupta de la demanda de dinero que elevó la inflación, subió el riesgo país y deprimió el crecimiento. “En vez de crecer al 6% o 7% en 2025, crecimos al 4,4%”, dijo. “Pero lo superamos”, agregó.

Caputo en ExpoEFI: el ministro proyectó un superávit energético y minero de US$862.000 millones para los próximos diez años Fabián Marelli

A ese episodio se sumó, en los últimos meses, el shock externo derivado de la guerra en Medio Oriente, que disparó los combustibles más de 60%, según calculó, cuando el sector privado lo estima en 35%. Caputo lo presentó como una segunda prueba de estrés que la Argentina también sorteó. Como evidencia, citó el comportamiento del Banco Central: “Compra todos los días dólares para que el peso no se aprecie más. Esto es algo inédito, no pasó nunca”.

El ministro también apeló al reconocimiento internacional. Mencionó que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pusieron a la Argentina como modelo por dos razones: el superávit fiscal y la condición de exportador de petróleo. “Pasamos de ser importadores de petróleo y de tener déficit fiscal y tener como aliados a Venezuela e Irán, a ser exportadores y tener superávit. Somos el único país con superávit de todos los países del G20”, afirmó.

Febrero quedó atrás

Caputo reconoció que los últimos datos publicados por el Indec fueron malos. Su argumento para el optimismo apunta a marzo: “Cuando miramos los indicadores que salen del mes de marzo, la mayoría está en verde, incluso sectores que venían retrasados como industria y construcción”. Proyectó además que para junio o julio estarán licitados y en obra 9000 km de corredores viales, con otros 9000 km adicionales en proceso. “Eso le va a dar un impulso fuertísimo a la construcción”, dijo.

El ministro de Economía ante empresarios: "El optimismo que tenemos está fundamentado en datos concretos, no es un optimismo wishful thinking" Fabián Marelli

En inflación, anticipó que el pico de marzo no se repetirá: “Esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, señaló, y atribuyó la baja de tasas y la apreciación del peso a la recuperación de la demanda de dinero. El crédito pyme, indicó, ya está en récord histórico: 2,7% del PBI, más del doble del nivel heredado en 2023.

La parte más llamativa del discurso fue la que proyectó hacia adelante. Caputo enumeró cifras que, según dijo, todavía no dimensiona buena parte de la sociedad. Solo en energía, estimó un superávit de US$350.000 millones entre este año y 2035. En minería, los números libres llegarían a US$512.000 millones en el mismo período. En total, los 36 proyectos ingresados al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) representan compromisos por US$900.000 millones, con siete u ocho proyectos adicionales en puerta por entre US$30.000 y US$40.000 millones más, la mayoría concentrados en upstream energético.

En exportaciones, el ministro señaló que el país está rozando por primera vez los US$100.000 millones anuales. “Hablando de tipo de cambio atrasado, acá hay una muestra contundente de que no hay un problema de tipo de cambio, sino de generar las condiciones para que el sector privado se desarrolle”, afirmó. El campo proyecta una cosecha de 160 millones de toneladas. El Banco Central lleva acumulados casi US$7000 millones en compras en lo que va del año, por encima del “escenario mega optimista”, según definió.

Luis Caputo dijo que el riesgo de que vuelva el kirchnerismo "es cero" y defendió la fortaleza del programa económico Fabián Marelli

En materia laboral, Caputo reconoció que el empleo registrado cayó, pero sostuvo que el total de puestos de trabajo creció en 100.000. Los salarios informales, según dijo, crecieron por encima de la inflación; los registrados muestran resultados mixtos dependiendo de la fuente: 3% arriba de noviembre de 2023 según el SIPA, que incluye horas extras y bonos, y 2% abajo según el Indec, indicó.

El ministro cerró con una apuesta a 2027 y una advertencia para los inversores: “El riesgo hoy hay que pensarlo diferente. El downside es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años”.