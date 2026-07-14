Sturzenegger dijo que se eliminaron más de 16.000 trabas desde que asumió Milei

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó hoy que, desde que Javier Milei es presidente, ya eliminaron más de 16.000 “trabas”.

Así lo aseguró en un informe que difundió hoy titulado “Análisis de la desregulación implementada”. Allí detalló los cambios ejecutados por su ministerio hasta junio pasado. "Si no fuera por estas trabas, la Argentina sería un país riquísimo, pero bueno, allá vamos“, comentó el economista.

Informe de desregulación de junio: ya superamos las 16.000! Si no fuera por estas trabas Argentina sería un país riquísimo, pero bueno, allá vamos. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/KLNoV7xToD — Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 14, 2026

Fuentes del ministerio dijeron a LA NACION que “son muchas transformaciones, que de forma individual pueden parecer pequeñas, pero que integralmente van reduciendo el costo argentino”.

Además, adelantaron que los cambios más relevantes vendrán por medio de leyes, en referencia a lo dicho por el vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa esta mañana, además de “otros proyectos” que se enviarán al Congreso Nacional durante este mes.

En el documento, la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado precisó modificaciones en 671 artículos y 110 normas durante el mes pasado. De esta manera, indicaron en esa cartera, se enmendaron o removieron un total de 16.178 artículos y 2699 normas desde el inicio del gobierno de Milei.

En cuanto a los artículos reformados, se trata de un aumento respecto de períodos anteriores. En abril, por caso, llegaron a ser 107. Fueron 256 en mayo y 671 en el mes anterior, según enumeraron en Desregulación.

Además, en el texto oficial se especificó que en junio hubo 53 desregulaciones, por lo que el número de nuevas iniciativas llevadas a cabo desde diciembre de 2023 alcanzó las 689 normas.

Por sector, las normas de desregulación promovidas por la cartera alcanzaron a la agroindustria (111), finanzas (109), comercio exterior (101), producción (88), transporte (85), bienestar ciudadano (59), salud (39), cultura (31), energía (28), empleo (24) y sector inmobiliario (14).

En particular, se destacaron varias iniciativas que dieron lugar a las reformas: los decretos 407 y 482 del Poder Ejecutivo, la resolución 5/26 de la Inspección General de Justicia, la 32/26 de la Secretaría de Transporte, la 3/26 del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la 12/26 de Industria y Comercio, la 197/26 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y las resoluciones 1145 a 1150/26 de la Comisión Nacional de Valores (CNV).