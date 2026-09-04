Sturzenegger le respondió a los industriales y se refirió al paro de prácticos: “A veces algún caño explota”

“Creo que el peronismo ya dijo lo que quieren hacer: o quieren echar a [Santiago] Bausili o quieren expropiar todo”, lanzó Federico Sturzenegger apenas subió al escenario durante la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Minutos antes, Jorge Brito, titular del Macro, había dicho: “La oposición tiene que dar certidumbre sobre qué va a hacer y qué no”. En su discurso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado contestó las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y apuntó contra los prácticos.

Luego de un repaso de su gestión y la mirada del presidente Javier Milei sobre la IA, Sturzenegger anunció: “Quiero hablar de las declaraciones de Martín Rappallini en el Día de la Industria, con quien tengo una relación excelente: trabajamos en el Consejo de Mayo y armamos la ley de reforma laboral”. Y siguió: “Me hubiera gustado haberlo charlado con él, sin animosidad, pero quiero aprovechar las ideas que comentaba para pensar en la batalla cultural y compartir cómo las vemos nosotros en el Gobierno”.

El funcionario se refirió primero al nivel de actividad: “Lo que decía LA NACION sobre lo que decía Martín, porque los periodistas a veces se toman sus licencias, era que el problema es la actividad. Cuando llegamos al gobierno, veníamos de 12 años sin crecimiento. Javier Milei va a terminar su presidencia con un producto 20% más alto que cuando empezó. Obviamente, el crecimiento de la actividad no es parejo para todos”.

Acto seguido, el ministro cuestionó los reclamos de estímulo: “Se piensa que el Estado tiene que promover el consumo. Pero hay que entender que el Estado no hace nada. Lo único que hace es gestionar guita de otros; no crea nada. En todo caso, si le va a dar un incentivo a alguien, es porque sacó la guita de otro lado. ¿O qué fue el ‘Plan Platita’?”.

“Si hay algo que podemos hacer para que el consumo crezca, es bajar el gasto público: disminuir lo que cobramos a la gente, devolviéndole al sector privado. Por eso el presidente Milei ha devuelto 3 puntos del PBI y 2 puntos y medio de impuesto inflacionario. Esa es la manera”, explicó Sturzenegger.

En otra parte de su exposición, Sturzenegger habló del financiamiento: “Lo mismo es con el crédito: subsidiándolo, de algún lado saco la plata. Para que crezca el crédito, tiene que crecer el ahorro, para lo que necesitamos estabilidad y que el gasto público sea más bajo. Por eso hemos bajado 15 puntos la presión que el Estado le hacía al sector privado a través del déficit fiscal”.

“El ejemplo puro de la casta”

Hacia el tramo final de su ponencia, el ministro abordó las quejas empresariales respecto de la competitividad: “El otro tema que planteaba Martín es el costo argentino, pero hicimos 17.000 desregulaciones. Nos insultan diciendo que somos académicos; yo digo que somos plomeros: somos los únicos que nos metemos en las cloacas a sacar la m...”.

“Eso implica ir y mirar en cada uno de los regímenes legales y normativos dónde está ese privilegio”, agregó Sturzenegger, para luego cargar contra la huelga portuaria: “A veces algún caño explota y quedás todo cubierto de mierda (sic), como lo que nos pasó con los prácticos. Ellos son el ejemplo puro de la casta: 300 tipos que ganan US$200.000 por mes. Le imponen un sobrecosto a la logística de US$60 millones que pagamos todos los argentinos por mes. Desarmar estos privilegios tiene su complejidad”.

Para cerrar, el funcionario contestó al reclamo de alivio fiscal: “Pedía Martín la baja de impuestos: para cualquier político es facilísimo hacerlo; lo que es difícil es bajar el gasto. Sería más constructivo que, en vez de alentarnos en algo que es fácil para nosotros, nos apoyen en lo que es difícil hacer y que es absolutamente necesario para hacer lo otro: no hay una manera de bajar los impuestos de manera sustentable si no se baja el gasto”.

“Nos tenemos que sacar de la cabeza la idea del dumping, de que si yo dejo que venga algo de otro país que es muy barato, destruye la industria local. Pero de eso se trata el comercio; es ridículo el argumento”, concluyó.