Sturzenegger sugirió que en el gobierno de Alberto Fernández se pedían coimas de 25% para aprobar importaciones

Un tuit del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió a encender las sospechas sobre el presunto pago de coimas para facilitar importaciones en la administración anterior. Según publicó en su cuenta oficial, el Gobierno recibió un mensaje en el portal Reportá tu Burocracia que reclamaba la eliminación de barreras paraarancelarias y daba cuenta de un supuesto pedido de “colaboración informal del 25%”, a pagar en dólar billete en 2021.

Sturzenegger adjudicó el mensaje al empresario Martín Besellis, que es el administrador de Perfilight S.A.S., una firma que comercializa productos eléctricos.

“En 2021, con el objeto de frenar las importaciones, se impuso una paraarancelaria a las ‘tiras LED’ por la cual se les solicitaba poseer certificado de seguridad eléctrica (lo cual es ridículo teniendo en cuenta que funcionan con 12v y no hay riesgo de shock eléctrico). Igualmente, realicé dicho trámite (que llevó mucho tiempo y mucho dinero), pero luego me siguieron negando el permiso para importar. Pero aquí va lo más importante: al necesitar ese certificado no se pueden importar a través del régimen de Courier simplificado, sino que había que hacerlo a través del sistema de importación tradicional donde ‘los muchachos’ te pedían una colaboración informal del 25% del FOB en dólar billete para que el despacho prospere…”, publicó Sturzenegger citando el mensaje de Besellis en Reportá tu Burocracia.

En mi tweet anterior comenté la Resolución 16/25 con firma de @emarzoratiok que derogaba la Resolución 1038/21 de @pauespanol. Lean, por favor, el mensaje que me había escrito Martín Besellis, de Perfilight sobre dicha resolución:



LA NACION consultó al Ministerio de Desregulación sobre la presentación de posibles denuncias o investigaciones, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota. Asimismo, en contacto con Besellis, el empresario evitó brindar detalles sobre quién le habría pedido la “colaboración informal”.

“Había medidas paraarancelarias que te demandaban tiempo y plata y cuando llegabas al final del camino pasaban esas cosas. Nunca pude importar”, dijo Besellis a LA NACION. El empresario describió que siempre hubo muchos requisitos para importar productos eléctricos, pero recordó que “en 2021 fue cuando impusieron que se les pida la certificación a las tiras de 12 voltios”.

En febrero de 2023, el Ministerio de Economía, por entonces dirigido por Sergio Massa, informó que realizó una denuncia en la Justicia Federal a través de la Secretaría de Comercio contra “una organización delictiva que exigía dádivas para la aprobación de SIRA -el Sistema de Importaciones de la República Argentina o permisos de importación-” con el fin concretar operaciones. Esa presentación también había sido motivada por el reporte de un empresario, cuyo nombre nunca trascendió.

El por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, había impulsado una denuncia contra "falsos gestores" de importaciones que terminaron detenidos en 2023. Gustavo Garello - AP

Ese caso finalizó con la detención de dos “falsos gestores”.

En LA NACION, Francisco Olivera, publicó posteos del grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, que en febrero de 2023 tenía 6500 seguidores: “Si sos importador, o despachante, y necesitás aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor”, dice el texto, que consigna dos teléfonos con los que este medio intentó comunicarse: en ambos, una grabación propone consignar el número y esperar el llamado. Los rumores siempre fueron fuertes, pero nunca aparecieron los nombres de quienes movilizaban estos presuntos sobrecargos.

De vuelta a 2025, Besellis se mostró conforme con las nuevas medidas de facilitación de importación. Contó que realizar los certificados de seguridad de las tiras de luz LED que comercializa le demandaba realizar un trámite de dos meses y un pago de US$600 por cada tipo de producto, tal como lámparas o licuadoras, entre otras.

En consecuencia, el empresario comenzó a hacer cálculos. “Esta reducción de costos puede trasladarse a precios, con una baja del 20% aproximadamente”, estimó.

