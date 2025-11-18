Subastas: cómo conseguir celulares desde $75.000 de forma online

El Banco Ciudad junto a la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) exhibe lotes de teléfonos celulares para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del jueves 27 de noviembre de 2025.

El Banco Ciudad subasta celulares de distintos modelos

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir celulares de distintas marcas, con un precio base que parte de los $75.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 15.55 del jueves 27 de noviembre, de manera online, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Cabe aclarar que en todos los casos se trata de productos que tributan IVA (Impuesto al Valor Agregado) con alícuota del 21% sobre el precio de venta. A su vez, a todos los lotes se les aplica un impuesto interno del 10,5% sobre el precio de venta.

Los celulares que subasta ARCA en el Banco Ciudad

Algunos de los lotes que remata la entidad, bajo la subasta N.º 3767, son los siguientes:

Celular Motorola MotoG 23 8 + 128GB. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $150.000.

Celular Poco C65 6GB+128GB. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $150.000.

Celular Poco C65 8GB RAM 256GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $175.000.

Celular Redmi 13C 6GB RAM 128GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $105.000.

Celular Redmi 13C 4GB RAM 128GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $100.000.

Celular Redmi Note 13 8GB RAM 128 GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $150.000.

Celular Redmi Note 13 8GB RAM 256GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $175.000.

Celular Redmi Note 11S 5G – 4GB RAM 64GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $75.000.

Celular Redmi Note 12 – 8GB RAM 256GB ROM. Nuevo, en caja. Funcionamiento sin controlar. Precio base: $140.000.

Lote de tres celulares Samsung A05 64 GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $300.000.

Lote de tres celulares Samsung A05 128GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $450.000.

Lote de tres celulares Samsung Galaxy A15 128GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $450.000.

Lote de tres celulares Xiaomi Redmi A3 128GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $300.000.

Lote de cinco celulares Xiaomi Poco C65 256GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $800.000.

Lote de tres celulares ZTE A31 32GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $180.000.

Celular marca Hot 40 Pro Infinix 256GB. Con caja, sin accesorios. Precio Base: $175.000.

Lote de cuatro celulares Samsung Galaxy A15. Sin caja, sin accesorios. Precio Base: $500.000.

Los lotes que remata el Banco Ciudad y ARCA

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto ytendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.