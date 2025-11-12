Cuándo terminan las clases este 2025, provincia por provincia
Cada jurisdicción del país cuenta con una fecha específica para la finalización del ciclo lectivo; cuándo es el último día de clases en cada lugar
En el penúltimo mes del año surge la inquietud de cuándo terminan las clases en cada provincia, ya que esa fecha suele ser de gran utilidad para la planificación de actividades, períodos de esparcimiento, colonias de vacaciones o la diagramación de las vacaciones de verano para toda la familia.
Debido a que el calendario escolar queda a cargo de cada jurisdicción, la fecha de finalización del ciclo lectivo 2025 varía según la provincia. No obstante, en líneas generales, las clases culminan entre el 12 y el 22 de diciembre.
Por qué varía la fecha del último día de clases, según la provincia
La Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, dió a conocer el calendario escolar de cada año, donde figuran con precisión las fechas de comienzo de clases, vacaciones y finalización del ciclo lectivo.
En todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.
En esta ocasión, los territorios que cerrarán sus aulas primero son Catamarca, Jujuy, y Santa Fe. En estos casos, el ciclo lectivo se dará por finalizado el viernes 12 de diciembre. En tanto, los estudiantes de otros distritos deben esperar al 19 y 22 de diciembre, fecha en que se terminan de cerrar las escuelas para dar paso a las vacaciones de verano en todo el país.
Cuándo terminan las clases este 2025
El último día de clases 2025 quedó establecido de la siguiente manera en cada jurisdicción:
- Buenos Aires: 22/12/25
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19/12/25
- Catamarca: 12/12/25
- Chaco: 19/12/25
- Chubut: 19/12/25
- Córdoba: 19/12/25
- Corrientes: 19/12/25
- Entre Ríos: 19/12/25
- Formosa: 19/12/25
- Jujuy: 12/12/25
- La Pampa: 26/12/25
- La Rioja: 19/12/25
- Mendoza: 19/12/25
- Misiones: 22/12/25
- Neuquén: 19/12/25
- Río Negro: 19/12/25
- Salta: 22/12/25
- San Juan: 19/12/25
- San Luis: 19/12/25
- Santa Cruz: 18/12/25
- Santa Fe: 12/12/25
- Santiago del Estero: 19/12/25
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25
Cuáles son los feriados que quedan en 2025
Noviembre de 2025 ofrece un fin de semana extralargo de cuatro días, lo que brinda una oportunidad para el descanso y alguna escapada. Este descanso extendido se compone por el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre. Este receso se consolida gracias a un feriado nacional trasladable y un día no laborable con fines turísticos.
En el último mes del año, en cambio, habrá dos descansos. El primero corresponde al feriado nacional del 8 de diciembre, que coincide con un día lunes y se conforma un fin de semana de tres días, al conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción. Posteriormente, la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, ofrecerá un receso a mitad de semana, ya que coincide con el último jueves del año.
Noviembre
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
