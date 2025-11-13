Subastas onlines: cómo comprar autos y grúas desde $2,5 millones

El Banco Ciudad, en conjunto con Tandanor, exhibe lotes de vehículos y grúas para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del viernes 14 de noviembre.

Los modelos a subastar se encuentran en el sitio oficial del Banco Ciudad Gentileza

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir automóviles y grúas, con un precio base que parte de los $2.500.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 14 horas del viernes 14 de noviembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Las grúas y automóviles que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3739, son:

Camioneta Ford Falcon rural; camioneta Renault Trafic; camioneta Ford F100; dos automóviles Ford Galaxy; tres camiones Ford F350; camión Dodge. Todos sin funcionar, con desarmes e incompletos. Precio base: $6.050.000.

Automóvil Renault Laguna, sedán, modelo 1999. Con deterioros generales, pequeñas averías e incompleto. Precio base: $2.500.000.

Pala cargadora Crybsa; un autoelevador Komatsu FD35; restos de un autoelevador; restos de una grúa Crane Movile; grúa Crane Movile; grúa autopropulsada Pettibone; restos de plataforma elevadora telescópica; tres tractores de arrastre. Todos los modelos están sin funcionar, con desarmes e incompletos. Precio base: $23.200.000.

Grúa autopropulsada Grove, Modelo RT 75S. Precio base: $18.000.000.

Grúa sobre camión, marca Taurus. Precio base: $35.000.000.

Grúa sobre camión, marca Bucyrus, capacidad máxima 10 toneladas. Precio base: $10.000.000.

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.