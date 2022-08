Sube la luz: cuáles son los artefactos domésticos que más electricidad consumen

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que se avanzará con los aumentos de tarifas de gas y electricidad que, a diferencia de lo que se creía, alcanzarán a más usuarios de los estimados. En concreto, el flamante titular de Hacienda señaló que no solo se le quitará el subsidio a los 4 millones de hogares que no se anotaron en la declaración jurada, sino que habrá incrementos en la tarifa de luz para aquellos usuarios que consuman más de 400 kwh por mes. En gas, al momento, no se dieron más precisiones.

Massa indicó que el próximo jueves se darán más detalles acerca de la segmentación de tarifas. En particular, todavía no se anunció de cuánto serán los aumentos y cuándo comenzará a regir. Estimaciones privadas señalan que habría subas de 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de 85% en el gas, aunque se harían de manera progresiva con actualizaciones bimestrales.

En este sentido, el Gobierno y las empresas distribuidoras difundieron consejos para ahorrar electricidad. En primer lugar, es importante saber qué artefactos para calefaccionarse consumen menos energía. En este sentido, se destacan los paneles eléctricos, que consumen 0,60 kwh y son la vía más adecuada si se quiere levantar la temperatura del ambiente sin que el impacto sea fuerte en la factura de electricidad.

El radiador eléctrico estándar también se encuentra entre los que menos gastan por hora de consumo (0,96 kwh), mientras que calefaccionarse con el aire acondicionado está en tercer lugar, siempre y cuando el equipo se coloque en los 20° modo calor (1,01 kwh).

Luego hay dos opciones que suelen ser económicas para comprar, pero no al consumo mensual, donde el impacto puede ser fuerte. Se trata de una estufa de cuarzo de dos velas, que gasta 1,2 kwh, es decir, el doble de un panel calefactor, y el caloventor, que pese a que suele ser de tamaño pequeño, este electrodoméstico insume 2 kwh.

Consejos para ahorrar electricidad:

Luz

Usar lámparas LED y mantenerlas limpias (cuando están sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de luminosidad). Utilizar sensores de movimiento o temporizadores para espacios comunes.

Heladera

Abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible y, cuando no se use, asegurarse de dejarla bien cerrada. Ubicarla por lo menos a 15 centímetros de fuentes de calor, paredes o muebles.

Lavarropa

Lavar la mayor cantidad de ropa con el programa económico. Si se puede, usar siempre agua fría, ya que la caliente consume un 80% más de energía.

Plancha

Juntar la mayor cantidad de ropa; tener presente que la plancha consume menos electricidad cuanto más tiempo seguido se la us.

Televisores

En televisores y reproductores de DVD y audio, evitar el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.

Computadora

Apagar la computadora cuando se termine de usarla. El consumo en modo Espera equivale hasta un 70% del consumo en modo Encendido.

Aire acondicionado

Poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno. Recordar que la temperatura programada se mantiene por más tiempo con las puertas y ventanas cerradas. Al menos cada seis meses, limpiar los filtros del equipo.

¿Cuánto consumen los electrodomésticos?