Cuál es el precio de la nafta hoy, miércoles 22 de abril
Los combustibles de YPF mantienen su valor por 45 días, con la finalidad de que no disminuya el consumo; a cuánto está el litro en CABA
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Los consumidores argentinos siguen atentos en su vida cotidiana al ritmo de la inflación mensual y a las actualizaciones de precios que suelen ocurrir en cada cambio de mes, por lo que resulta importante saber cuál es el precio de la nafta hoy, miércoles 22 de abril.
Dado que el precio de la nafta y el gasoil está ligado al valor del barril de petróleo, y en el contexto de la Guerra en Medio Oriente, su costo puede sufrir variaciones, es relevante considerar que YPF anunció una medida en la que sostiene los precios por 45 días.
Cuál es el precio de la nafta hoy, miércoles 22 de abril
A raíz de esta iniciativa, que oportunamente fue comunicada por el presidente de YPF, Horacio Marín, el precio de la nafta hoy, miércoles 22 de abril, se mantiene sin cambios, dado que se estableció un buffer [amortiguador] para estabilizar los costos.
Esta decisión apunta, principalmente, a evitar que baje el consumo, ya aminorado por el contexto internacional que había elevado el precio de los combustibles a inicios de abril.
Cuánto cuesta la nafta en CABA
A modo de referencia, se pueden tomar estos valores hasta mediados de mayo, que corresponden al litro de combustible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
|Combustible
|Precio por litro
Súper
$1999
Premium
$2207
Gasoil
$2065
Euro
$2271
Cabe aclarar que los valores precedentes sirven de referencia, ya que a lo largo del territorio nacional los costos de logística impactan de manera dispar en el precios de los combustibles, por lo que el costo total que abona el consumidor varía, según la región y la empresa proveedora.
Los aumentos de la nafta en lo que va de 2026
En marzo, el combustible mantuvo el mismo valor que hasta el 1° de abril, cuando Marín realizó el anuncio. Sin embargo, antes había reflejado subas, principalmente tras las altas tensiones en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la incertidumbre en los mercados.
En febrero, en tanto, la nafta súper llegó a costar $1609 por litro y la premium $1845. Por otra parte, el gasoil valió $1658 y el eurodiesel $1861.
Antes, en enero, el combustible estaba más barato, aunque con menos distancia que entre febrero y marzo. En el primer mes del año, la súper estaba $1566, la premium $1780, el gasoil $1601 y el eurodiesel $1809.
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