La industria aeronáutica y sus efectos económicos asociados representan el 1,7% del producto bruto interno (PBI) de la Argentina y el 0,9% del empleo total del país. Este cálculo abarca la actividad directa del sector, la cadena de suministro, el impacto inducido por los salarios y el turismo internacional facilitado por los vuelos. Estos datos del Oxford Economics para el informe Aviation Benefits Beyond Borders 2026 –un estudio global del Air Transport Action Group (ATAG) que evalúa el impacto económico, social y ambiental del transporte aéreo–, pone en perspectiva el valor y el amplio potencial que tiene el sector más allá de la rama aerocomercial, sobre todo en un país tan grande como la Argentina donde la conectividad es un factor primordial para integrar sus regiones, su gente y sus diferentes actividades económicas.

La segunda edición del Summit de Aviación y Turismo contó con la presencia de Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado) Fabián Malavolta

Con el fin de resaltar su importancia estratégica y su capacidad para impulsar el crecimiento del país, LA NACION se prepara para el Summit de aviación y turismo 2027: un evento de vanguardia donde los actores clave de la aeronáutica civil analizarán, por tercer año consecutivo, los desafíos y oportunidades de la industria.

“La idea es poner en agenda pública el valor estratégico que tiene la aeronáutica en un país enorme como el nuestro, que no tiene conectividad vía rutas ni trenes. Destacar su potencial para integrar su geografía no solo desde el turismo, sino desde lo productivo y lo social”, resalta Alejandro Magariños, director ejecutivo de FlyNetwork Aviation Management.

La industria aeronáutica y sus efectos económicos asociados representan el 1,7% del producto bruto interno (PBI) de la Argentina LUIS ROBAYO - AFP

En pocas palabras, “Ver a la aviación como parte de la infraestructura crítica que necesita el país, vinculada directamente a lo productivo”. Desde la aviación ejecutiva, hoy fuertemente impactada por el desarrollo del complejo minero y petrolero, hasta el trabajo logístico de los helicópteros que no solo trasladan al personal y acarrean insumos, sino que conectan los puntos más alejados donde se desarrolla la industria de hidrocarburos. También los vuelos sanitarios, el apoyo para la lucha contra incendios, los vuelos agro aéreos, la aviación privada y las escuelas de vuelo.

Un octubre récord para los aeropuertos argentinos

El décimo mes del año marcó un nuevo récord de pasajeros en los aeropuertos argentinos, convirtiéndose en el mejor octubre de la historia, según las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En total, se contabilizaron 4.311.609 pasajeros –3.010.700 de cabotaje y 1.300.909 internacionales–, superando en un 0,5% la marca anterior alcanzada en el mismo mes de 2025.

Otros datos que apoyan el fenómeno de crecimiento son que, entre enero y octubre de 2026 transitaron unos 41.529.081 pasajeros por las diferentes terminales del país destacándose el tráfico internacional que, con un acumulado de 14.298.807 pasajeros, estableció un nuevo récord histórico, registrando un crecimiento del 10% respecto del año anterior.

El décimo mes del año fue récord de pasajeros que pasaron por aeropuertos y el mejor octubre de la historia Pilar-Camacho

Por su parte, y durante este mismo período, la actividad aérea contabilizó 325.454 movimientos, un 8% más que en 2024; mientras que los movimientos internacionales alcanzaron un nuevo máximo histórico de 94.723 operaciones, con un crecimiento del 7% respecto de 2025.

En su informe, el ANAC destaca el fortalecimiento de la conectividad federal como uno de los indicadores más significativos de este período: en el acumulado anual, 2.298.688 pasajeros utilizaron conexiones internacionales directas desde el interior, un 29% más que en 2025. Y aunque estas cifras reflejan una mayor oferta de vuelos desde el interior del país y confirman el rol clave que están ganando los aeropuertos regionales en el ecosistema de la aviación comercial argentina, todavía queda mucho por hacer para aprovechar al máximo su potencial.

Los datos de octubre dan cuenta de la dinámica del sector aerocomercial argentino en el contexto de la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional, orientada a desregular el mercado, sumar operadores y ampliar la conectividad aérea con el objetivo de fomentar la competencia y el desarrollo de los aeropuertos del interior.

El desafío de los vuelos domésticos

El balance del año muestra que el mercado avanzó con mayor fuerza en el segmento internacional que en el doméstico; un desempeño asimétrico consecuencia del atraso cambiario (que incentiva los viajes al exterior), el ingreso de aerolíneas extranjeras enfocadas solo en rutas internacionales y el impacto causado por la salida operativa de Flybondi en el plano doméstico.

La caída de Flybondi reconfiguró las posiciones y las participaciones de los dos jugadores que quedaron: Aerolíneas Argentinas y JetSMART. Compañías como American Jet incorporaron nuevas rutas, y a esto también hay que sumar la llegada de Joy, que conectará Jujuy, Salta, Rosario y Buenos Aires, y la operación de Humming Airways, enfocada en unir ciudades pequeñas o de baja demografía como Olavarría, Tres Arroyos, Venado Tuerto y Tandil.

El crecimiento del mercado doméstico, uno de los desafíos del sector Santiago Filipuzzi

Pero esta reconfiguración debe ir acompañada de infraestructura, y más allá de los grandes aeropuertos, el verdadero salto estratégico requiere poner el foco en el desarrollo de aeropuertos regionales y de menor escala. Ciudades clave como La Plata, junto con otros grandes centros urbanos y polos productivos del interior del país, aún carecen de las instalaciones y servicios necesarios para garantizar la capilaridad que necesita el sistema, permitiendo descentralizar las operaciones, potenciar las economías regionales y desplegar toda la capacidad logística y turística del país, como bien remarca Magariños.

Hacia una política aeronáutica unificada

En cuanto a la política y la regulación aeronáutica, aunque el gobierno actual ha impulsado reformas importantes y necesarias, la opinión general en la cadena de valor del sector es que dichas medidas aún no se han implementado en su totalidad para que la industria pueda continuar desarrollándose. En este sentido, no hay una autoridad o un ente gubernamental que pueda unificar criterios y políticas aeronáuticas, alineando los objetivos de todos los involucrados.

“Ahí hay una oportunidad enorme, una necesidad muy grande de articular todas las capacidades que tiene la cadena de valor, que engloba desde lo aerocomercial hasta la gente que fumiga los campos, las escuelas de vuelo, los centros de mantenimiento, las empresas de aviación no regular en la Argentina hasta los centros de capacitación e incluso algunos fabricantes de aviones locales”, subraya Magariños y agrega: “Hay que implementar reformas de segunda generación, integrar toda la cadena de valor público-privada y lograr que haya economías que permitan desplegar mayores capacidades en todo el sistema; un sistema que hoy tiene un gran problema de costos asociados a lo regulatorio, lo burocrático, lo impositivo y lo fiscal”.

La aeronáutica es una actividad costosa que necesita de una mayor coordinación, velocidad y eficiencia desde el lado estatal.

La tercera edición del Summit de turismo y aviación que organiza LA NACION es una invitación para seguir profundizando la cooperación público-privada, alcanzar los mejores resultados y seguir invirtiendo para que la aviación argentina sea mucho más competitiva.