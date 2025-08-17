Susan Segal: “Javier Milei es el presidente que la Argentina necesita hoy”

Susan Segal es presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas. Sigue de cerca la situación argentina desde hace casi 50 años, primero como banquera en JP Morgan y luego como anfitriona de la tradicional conferencia que organiza la entidad que preside, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El jueves próximo se llevará a cabo la vigésima segunda edición de esa actividad, que contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, y referentes del sector privado y de organismos multilaterales. Aunque la organización no lo confirmó, se espera también la presencia del presidente Javier Milei.

En una entrevista con LA NACION, Segal destaca el potencial argentino en energía, minería, agroindustria y tecnología, y asegura que las reformas en marcha y el nuevo contexto global crean una oportunidad sin precedentes para atraer inversiones y para y consolidar un crecimiento sostenible.

—¿Quiénes participarán de la conferencia que organiza el Council?

—Estamos muy optimistas. Tenemos un line-up de primer nivel. Abriremos la conferencia con una disertación del ministro “Toto” Caputo, que tiene una historia importante que contar, dado el progreso económico reciente. Estamos muy contentos con la agenda. Luego habrá un panel del sector privado, otro con candidatos a legisladores y otro con representantes de organismos multilaterales. Abordaremos los temas más relevantes del año.

—¿Las elecciones?

—Y las inversiones. Para crecer en el mediano plazo, la Argentina necesita capital, y las oportunidades son enormes. Por primera vez en muchos años, el clima económico y el ambiente para invertir están dados. No solo las elecciones legislativas son importantes: la inversión es clave.

—¿En qué sectores ve mayor interés?

—En varios. En primer lugar, la minería, especialmente cobre y litio. El interés por el cobre es enorme. El país comparte la cordillera con Chile, que produce muchísimo cobre, y la Argentina muy poco. En energía, además de Vaca Muerta, hay interés en renovables y, eventualmente, en energía nuclear y convencional. En agricultura hay un potencial enorme, y el biotech, que combina recursos naturales con tecnología, es muy prometedor. Siempre digo que la Argentina tiene a los mejores emprendedores y el ecosistema más sólido de América Latina. Casos como el de Marcos Galperín [fundador de MercadoLibre] son únicos en el mundo.

—Usted siempre se muestra positiva con el país. ¿Por qué la Argentina sigue estancada con el mismo PBI y alta inflación?

—En lugar de mirar hacia atrás, debemos enfocarnos en el futuro. La Argentina cuenta con recursos energéticos, minerales, agrícolas y humanos excepcionales, además de instituciones democráticas muy sólidas, más que en muchos otros países. En casi 50 años vi pasar múltiples gobiernos y eso me da optimismo. Hoy la diferencia es que se están reduciendo la inflación y el déficit, y creando un marco regulatorio para atraer inversiones y garantizar que los capitales puedan repatriar utilidades. Incluso la volatilidad global, en este momento, favorece al país.

—¿Por qué?

—Estamos en plena reconfiguración global. La competencia entre grandes potencias genera incertidumbre, pero también oportunidades para países con los recursos que el mundo necesita. Las cadenas de suministro se están reorganizando. Estados Unidos y sus aliados buscan socios confiables en energía, minerales y alimentos. La Argentina tiene ventajas comparativas naturales en todos esos sectores.

—¿Cómo impacta esto en países emergentes como la Argentina?

—Existen desafíos, como la volatilidad financiera, pero las oportunidades superan los riesgos para quienes estén bien posicionados. La Argentina tiene lo que el mundo demanda: energía de todo tipo, minerales críticos, agricultura de clase mundial y un ecosistema de innovación único. La tendencia al friend-shoring [buscar socios con los que hay afinidad] beneficia directamente al país. Hace 30 años no se conocía la magnitud de Vaca Muerta, la relevancia estratégica del litio, ni existía este ecosistema vibrante de emprendedores.

—¿Cómo ve hoy a la Argentina?

—En un momento de gran oportunidad. El presidente Milei entiende los problemas estructurales, algo esencial para construir un crecimiento sostenible. Las medidas son políticamente complejas, pero necesarias. Los resultados iniciales son claros: inflación en baja, déficit fiscal eliminado, cepo liberado. El equipo económico es de primer nivel y trabaja en reformas estructurales. La aprobación de leyes en el Congreso demuestra que el Gobierno sabe que el cambio requiere institucionalidad, algo clave para los inversores.

—¿Por qué cree que esta vez puede ser distinto y sostenible?

—Porque la población empieza a percibir los beneficios. Reducir inflación y déficit es duro, pero genera resultados concretos. Eso da respaldo social e institucional a las reformas.

"Un presidente pro-mercado genera atención inmediata en Wall Street; la Argentina siempre tuvo potencial, pero ahora las condiciones están alineadas para aprovecharlo", dijo Susan Segal, presidente y CEO de Americas Society and Council of the Americas Fernando Massobrio

—En casi cincuenta años siguiendo al país, ¿vio algún presidente como Javier Milei?

—Milei es el presidente que la Argentina necesita hoy. Hizo cosas que muchos creían imposibles. Tiene un equipo económico mainstream [de sólida formación] que sabe qué hacer: bajar la inflación, controlar el déficit, atraer inversión y abrir la economía. La Argentina es un país clave en Sudamérica.

—¿Hay interés en invertir? ¿Qué riesgos ven las empresas extranjeras?

—El interés es enorme. Un presidente pro-mercado genera atención inmediata en Wall Street. La Argentina siempre tuvo potencial, pero ahora las condiciones están alineadas para aprovecharlo. Los inversores necesitan algo por encima de todo: sostenibilidad del programa. No es un plan de seis meses, sino una transformación a mediano y largo plazo. La previsibilidad es fundamental: reglas claras, acceso a divisas y estabilidad. La relación bilateral con Estados Unidos tiene un potencial enorme en energía, minería, tecnología, agroindustria e innovación. Hay que institucionalizar esos vínculos para aprovechar plenamente esta oportunidad estratégica.