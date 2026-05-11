Banco Columbia completó la adquisición de Efectivo Sí. Tres meses después de anunciada la compra de 17 de sus sucursales, la entidad financiera se quedó con la totalidad de la operatoria.

La operación incluye el traspaso de un total de 36 sucursales de Efectivo Sí, que mantendrán sus puertas abiertas bajo la marca Banco Columbia, con la inclusión de activos y pasivos correspondientes por un monto cercano a los $46.000 millones. Actualmente, ambas organizaciones avanzan en un proceso de transición coordinado y transparente, según informaron a LA NACION.

Para Banco Columbia, esta se posiciona como “una de las inversiones más significativas del sector financiero actual”. De acuerdo con lo comunicado, se trata de una decisión estratégica que le permitirá incrementar exponencialmente su cartera de clientes.

“A partir de esta incorporación, los nuevos clientes accederán a un ecosistema financiero de vanguardia. La propuesta institucional se apoyará en un portfolio de productos altamente competitivo que incluirá soluciones de banca digital de última generación, tarjetas de crédito con beneficios exclusivos y líneas de financiamiento diseñadas para potenciar el bienestar de las personas y el crecimiento de los comercios”, informaron en un comunicado.

Según explicaron, un elemento diferenciador de esta nueva etapa será el modelo de atención, que buscará equilibrar la eficiencia tecnológica con una cercanía humana genuina. “Nuestra estrategia no busca solo sumar clientes, sino construir vínculos sólidos con la proximidad hacia ellos de un aliado financiero que entiende las necesidades locales de cada uno”, aseguró Miguel Monguzzi, director titular de Banco Columbia.

Efectivo Sí -que opera bajo la razón social Compañía Financiera Argentina- está enfocada en el sector no bancarizado de la población. Según lo detallado en su sitio web, ofrece servicios financieros a más de 400.000 clientes a través de su red de sucursales y de otros puntos de contacto, que incluyen comercios adheridos, comercializadoras, stands de venta y acuerdos con organismos.

Pases de manos

La compañía forma parte de Grupo Galeno -liderado por Julio Fraomeni- desde hace casi una década. En 2018, a través de su subsidiaria Galeno Capital, le compró la empresa a Banco Galicia e ingresó así al negocio de las financiaciones al consumo, a la vez que buscaba incursionar en el crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Previamente, en 2008, Grupo Galicia le había adquirido el negocio al gigante American International Group (AIG), en lo que representó una apuesta al consumo. Lo hizo asociado al fondo de inversión Pegasus, después de una puja en la que logró desplazar a competidores locales.