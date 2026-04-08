“TACO”: la palabra que irrita a Trump y que hoy volvió a mover a los mercados

Hay una palabra que ganó popularidad entre los operadores de Wall Street y que hace enojar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez que la escucha: TACO. Lejos de hacer referencia a la tradicional comida mexicana, se trata de un acrónimo que surgió tras la guerra arancelaria del año pasado y que significa “Trump Always Chickens Out” (“Trump siempre se acobarda”, en español). En estos días, el término revivió.

El acrónimo fue acuñado en mayo del año pasado por un columnista del Financial Times para referirse a una dinámica casi rutinaria: cada vez que había un fuerte anuncio arancelario, y los temores de los inversores hacían caer los mercados, la Casa Blanca daba marcha atrás a último momento y suavizaba su reacción ante decisiones controvertidas.

La frase se dispersó entre operadores y, más importante, se convirtió en una estrategia a la hora de operar: comprar con miedo, esperar a que Estados Unidos dé marcha atrás y vender durante el rally alcista. Es una estrategia de muy corto plazo que saca provecho de la volatilidad.

Esta semana, la palabra “TACO” volvió a repetirse entre los inversores. Luego de que Trump amenazara que este martes por la noche iba a “morir toda una civilización”, en referencia a los ataques militares que se harían sobre la infraestructura energética y civil iraní si no acordaban abrir el paso marítimo de Ormuz. A último momento, se terminó acordando una tregua por dos semanas. Como consecuencia, hoy el petróleo, que amenazaba con acelerar la inflación global, retrocede 12% y las acciones se recuperan.

Los mercados aprovechan el cese al fuego para recuperarse de la caída de las últimas semanas Seth Wenig - AP

“En este caso, también tuvimos TACO. Creo que los diez puntos que salieron a la luz son ampliamente favorables para Irán, salvo por la apertura del estrecho de Ormuz. Pero hoy las noticias hablan de que se cerró Ormuz por los misiles que Israel envió al Líbano, entonces es un acuerdo un poquito frágil. Estados Unidos nunca pensó que iba a encontrarse en esta situación, por lo que creo que resignó varias cosas para lograr un alto el fuego“, dijo Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

La guerra en Medio Oriente generó temores muy concretos para la economía global. El cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo global, disparó el precio del Brent un 35% desde que arrancó el conflicto (teniendo en cuenta incluso la baja de hoy). Esto le metió presión a la inflación internacional y se reavivaron los temores a una recesión, por la cual también se vería perjudicado Estados Unidos.

“Incluso con la reapertura del estrecho, las cadenas de suministro marítimo demorarán semanas o meses en normalizarse. Los precios del crudo no retornarán a niveles pre-guerra inmediatamente, lo que limita la compresión de inflación que la Reserva Federal de Estados Unidos necesita para girar su postura”, advirtieron desde Invertir Online.

Para Neffa, la lectura que hoy hace el mercado es que se despejó la incertidumbre más relevante sobre un posible bombardeo masivo adicional. Un impasse de 15 días, aunque frágil, le permitió al mercado abrir el día con euforia pese a que “se fue pinchando un poco”.

“Hay muchas dudas detrás; hay que ir con cuidado en un mercado como este. Creo que las próximas semanas serán positivas, pero no hay que confiarse, porque va a haber volatilidad”, completó.

El Pentágono habló tras el acuerdo al cese al fuego con Irán

Para los analistas de Delphos Investment, el acuerdo al que eventualmente se pueda llegar será fundamental para el porvenir del mercado. Tanto por su funcionalidad (o su ausencia), así como también por las conclusiones que podrían llegar los distintos países respecto de los juegos de poder y las dinámicas imperantes. “Por lo pronto, la situación es favorable a los activos de riesgo al disminuir los temores sobre el impacto del conflicto en la actividad y en la inflación. Y, en lo inmediato, el cierre de posiciones cortas puede ser significativo”, añadieron.

Mientras que el mercado está a la expectativa de lo que ocurrirá en las próximas dos semanas, el término TACO persigue a Trump desde que asumió el poder. “No digas jamás lo que dijiste. Esto se llama negociación”, había dicho en mayo del año pasado, cuando el mundo estaba en vilo por el “Día de la Liberación” de aranceles.