Alto al fuego en Medio Oriente: el riesgo país argentino baja y vuelve a los 550 puntos básicos

A pocas horas de que venciera el plazo que Estados Unidos le había impuesto a Irán, ayer por la noche se alcanzó un cese del fuego para las próximas dos semanas. Además, con la reapertura del estrecho de Ormuz, donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global, los mercados internacionales amanecen este miércoles con un fuerte rally alcista. La euforia también se siente a nivel local: el riesgo país baja de manera consistente.

En las primeras negociaciones de la rueda, el indicador retrocede 59 unidades y se posiciona en los 551 puntos básicos (-9,67%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Desde comienzos de marzo pasado que no se registraban estos valores.

El indicador había llegado a tocar los 484 puntos básicos a finales de enero, valores que no se veían desde julio de 2018, en un contexto de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA). En aquel entonces, parecía que el mercado de deuda internacional volvía a abrirse para la Argentina. Sin embargo, el estallido de la guerra provocó que el índice que elabora el JP Morgan tendiera al alza.

“El rally global tras el alto el fuego impulsará una suba en acciones locales y bonos en dólares, a medida que disminuye la aversión al riesgo y los fondos recompran bonos vendidos durante los episodios de salida de capitales", analizaron los analistas de Max Capital.

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