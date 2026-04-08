El Banco Mundial prevé que la economía argentina estará entre las de mayor crecimiento en la región este año y el próximo

Para el Banco Mundial, la economía argentina es hoy una de las “excepciones” positivas en la región. El organismo de crédito con sede en Washington ponderó los números de crecimiento del año pasado y afirmó en sus proyecciones los pronósticos que la ubican como una de las de mayor expansión esperada en los próximos años. Si bien advirtió por los riesgos latentes vinculados con el sector externo, la falta de reservas y la inflación, afirmó que la mejora fiscal impulsada por el Gobierno genera más solidez al programa.

En concreto, el organismo afirmó que tras crecer 4,4% en 2025, la economía argentina proyecta una expansión del nivel de actividad del 3,6% en 2026 y del 3,7% en 2027. De cumplirse, será un hito en 20 años: el país no acumula tres años consecutivos de expansión del PBI desde 2007.

“La economía argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”, planteó el documento Panorama Económico de América Latina y el Caribe, difundido hoy por el Banco Mundial, al destacar las cifras locales que se ubican por encima del promedio regional: según estas estimaciones, el crecimiento promedio será del 2,1% en 2026 y del 2,4% en 2027.

El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney. BANCO MUNDIAL - BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial ubica al país en un lugar destacado en la región, por ser de las mayores economías con más dinamismo, aunque sí incluye en su escenario a otros países más chicos que podrían tener mayor crecimiento este año. Entre ellos, ubica a Paraguay (4,4%), Panamá (3,9%), Guyana (16,3%) y Surinam (4%).

Entre las grandes economías, en tanto, se esperan crecimientos menores. Es el caso de Brasil (1,6%), Colombia (2,2%), México (1,3%), Chile (2,4%) o Perú (2,7%).

En ese sentido, advirtió el organismo acerca de tres factores que son causa del lento crecimiento de la región latinoamericana. Centralmente, el Banco Mundial apuntó a los elevados costos de endeudamiento que enfrentan los países, dada su capacidad fiscal, la débil demanda externa y las presiones inflacionarias derivadas de la incertidumbre geopolítica. Según el organismo, son las claves que explican el freno a la inversión privada y la creación de empleo.

“América Latina y el Caribe cuenta con los activos —y la capacidad de reforma— para lograr mucho más. La ambición central debe ser clara: crear empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad”, dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en un comunicado.

Al analizar las oportunidades en la región, en el Banco Mundial destacan que la región cuenta con el “50% de las reservas mundiales de litio, un tercio del cobre, una matriz energética relativamente limpia y, en varios países, un impulso reformador que va ganando terreno”. En ese sentido, recomiendan a las autoridades locales avanzar con “políticas” industriales y sectoriales que incentiven el crecimiento. “Restaurar la confianza empresarial, desbloquear la inversión privada y aumentar la productividad son tareas esenciales”, plantean en el organismo.

Esa combinación de políticas y reformas incluyen inversión en educación, formación técnica y desarrollo gerencial para “cerrar brechas de habilidades”, ampliar el acceso al financiamiento “para que las empresas puedan asumir riesgos”, fortalecer la capacidad institucional “para diseñar políticas que puedan identificar fallas del mercado” y “profundizar la integración comercial para impulsar la competitividad”. En referencia a este último punto, destacaron en el caso argentino la firma del acuerdo bilateral con Estados Unidos y el avance en el acuerdo UE-Mercosur.