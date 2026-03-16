Tecpetrol y Pampa Energía demandaron a Enarsa por deudas por el pago de gas

Tras dos años de deudas acumuladas con las empresas productoras de gas, Tecpetrol —del Grupo Techint— y Pampa Energía —del empresario Marcelo Mindlin— demandaron a la estatal Energía Argentina (Enarsa) para exigirle el cumplimiento de sus compromisos contractuales.

El asunto dominó las conversaciones entre las cámaras petroleras y el Gobierno durante todo el año pasado, debido a las demoras en los pagos de alrededor de US$130 millones correspondientes a los contratos del Plan Gas.Ar. Se trata del programa que garantiza un precio mínimo por la compra de gas, creado en 2020 y extendido en 2022, con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno y sustituir importaciones.

En agosto pasado, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE) —que nuclean a empresas como YPF, TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell y Chevron— enviaron cartas a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, advirtiendo que los atrasos en los pagos “ponen en riesgo los planes de inversión”.

Según señalan en el sector, la deuda reclamada se concentra en los intereses acumulados por mora y en las penalidades derivadas del incumplimiento de las cláusulas Take or Pay [tomar o pagar] previstas en los contratos. Estas establecen compensaciones para el caso en que la demanda no alcance los volúmenes comprometidos por la empresa compradora.

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Pampa Energía presentó la demanda el año pasado, pese a que Mindlin mantiene una muy buena relación con el Gobierno y realizó dos anuncios de inversión la semana pasada, en el marco de la Argentina Week en Nueva York: uno a través de Pampa Energía (US$4500 millones) y otro mediante TGS (US$3000 millones), compañía de la que es accionista.

El Grupo Techint, en cambio, mantiene una relación de alta tensión con el Gobierno, marcada por las críticas permanentes que el presidente Javier Milei dirige al titular del holding, Paolo Rocca. Sin embargo, el momento elegido para presentar la denuncia contra Enarsa no responde a ese vínculo conflictivo, sino a una razón contractual concreta: el 6 de marzo estaba previsto el traspaso de los contratos comerciales que Enarsa mantiene con las petroleras hacia las distribuidoras. Finalmente, la Secretaría de Energía postergó ese traspaso por 180 días.