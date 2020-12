Tarifas: celulares, internet y cable aumentarán 5% y habrá planes de $150

Las prestaciones básicas universales alcanzará a quienes cobren menos de $40.000 aproximadamente

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 12:10

Después de una negociación tensa, finalmente, el Gobierno autorizará solo un aumento del 5% en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable que se anunciaría hoy, al igual que las prestaciones básicas universales y obligatorias, que son planes muy económicos para parte de la población con menos recursos.

Según fuentes de Gobierno, estas prestaciones, que serían de menos de $400 para cada servicio, se relacionan con el decreto 690 -que considera el acceso a las TIC un derecho humano- y alcanzarían a aquellos que cobran 1,5 o 2 salarios mínimos vitales y móvil (aproximadamente menos de $40.000), con lo cual estarían alcanzados los beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados y hasta algunos empleados en relación de dependencia.

El plan de telefonía móvil podría costar $150, el de telefonía fija, $380, y de internet, $350, mientras que para la televisión paga no habrá precio concreto, sino descuentos que irán del 20% al 30%, según la cantidad de clientes que tenga cada compañía (si es una pyme del interior con pocos clientes ofrecerá menos descuento).

En cuanto al incremento habilitado, algunas cooperativas del Interior podrían subir los precios por encima del 5%, incluso hasta 8% o 9% en casos en que hayan tenido congelados los valores por dos años. Pero las empresas grandes -como Claro, Movistar, Telecom- solo podrían aumentar un 5% incluso en paquetes premium como el pack fútbol. De esta forma, las compañías que habían informado aumentos del 20% desde enero no podrán cobrarlos.

Cuando se había conocido que el aumento podía ser solo del 5%, fuentes de Movistar dijeron que la propuesta no convencía. "No es justa, ni razonable, ni llega a cubrir los costos de la operación y ni hablar de la rentabilidad. Por otra parte, no conocemos la variable técnica que toma el Enacom teniendo en cuenta que la inflación del período estuvo en el orden del 30%", afirmaron.

En el caso de las líneas pospago e internet, la última actualización fue en marzo pasado, mientras que la telefonía fija y prepaga no tiene modificaciones desde hace un año siendo que las líneas prepagas son un 60% de las líneas celulares. En este sentido, desde las compañías habían pedido que se reconsiderara el incremento ofrecido teniendo en cuenta el tiempo que lleva el congelamiento.

Conforme a los criterios de Más información