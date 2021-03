Temporada: hubo más de 12 millones de turistas y gastos por $201.158 millones

Para la CAME, cayó un 28,9% la cantidad de gente que viajó fronteras adentro y la estadía media bajó de 4,2 días en 2020 a 3,8 días este año Crédito: Tomás Cuesta / LA NACION / Enviado Especial

En un verano atípico por el contexto de pandemia y crisis económica, más de 12 millones de argentinos se movilizaron por los destinos de todo el país desde el inicio de la temporada, según informó el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en base a datos del Certificado Verano.

Según estadísticas oficiales, el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Pinamar, Bariloche, Monte Hermoso, Miramar, San Martín de los Andes, Córdoba, Salta, Necochea, Merlo y Gualeguaychú tuvieron el mayor caudal turístico.

A su vez, el 75% del movimiento total se repartió entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. El 82% de los turistas viajaron en auto y la estadía promedio fue de 5 días por destino.

La temporada 2021 tuvo momentos pico: el fin de semana largo de Carnaval, con más de 3 millones de turistas movilizados y ocupación plena en decenas de localidades; el cuarto fin de semana del año (23 y 24 de enero), con más de 2.4 millones de personas movilizadas por todo el país; y el fin de semana largo de Año Nuevo 2021, cuando 2 millones de personas viajaron por la Argentina.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijo que las federaciones económicas y cámaras empresarias de todo el país informaron que hubo 22 millones de turistas, en función de los datos de reservas que brindaron los empresarios privados. En este caso, el número es superior al de la cartera de Turismo porque entrarían aquellos que no tramitaron el Certificado Verano o quizá solo lo sacaron por el primer viaje. En cuanto a la facturación, la CAME dijo que los turistas gastaron $201.158 millones.

Si bien cayó 28,9% la cantidad de gente que viajó fronteras adentro en relación con el verano pasado, en muchas ciudades los empresarios consultados marcaron que la temporada fue mala, pero esperaban algo peor.

"El verano comenzó de menor a mayor. Las localidades tomaron recaudos para dar garantías sanitarias, y desde la segunda semana de enero, cuando se notó una baja de casos activos de Covid-19, el turismo comenzó a incrementarse, alcanzando picos en el último fin de semana de enero y durante el feriado de Carnaval", señaló la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la CAME, algunos factores que salvaron parte de la temporada fueron la imposibilidad de viajar al exterior, especialmente a Uruguay, y la necesidad de salir de viaje después de un año en el que las escapadas de fin de semana estuvieron ausentes. En cambio, no hubo fiestas populares, se suspendieron certámenes deportivos, el transporte fue reducido y parques termales o playas trabajaron con cupos de ingresos. La estadía media, en tanto, bajó de 4,2 días en 2020 a 3,8 días este año.

Este año hubo más excursionistas que lo habitual: unos 36 millones de argentinos se trasladaron por el día a lugares cercanos, con un gasto promedio diario de $1300 per cápita, y dejaron un desembolso total de $46.700 millones. Así, la erogación total directa del verano entre turistas y excursionistas ascendió a $248.000 millones.

