Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 15:15

La oficina que recauda impuestos a través del llamado "dólar ahorro" que compran los argentinos y responde a movimientos sociales cambia de ministro. A unos días de que se conozca el número de pobres en la Argentina, en medio de tironeos entre intendentes del conurbano y organizaciones sociales que ya produce tensiones en el mismo gabinete de Alberto Fernández esa caja pasará de la órbita de María Eugenia Bielsa a la de Daniel Arroyo.

La información, que ya circulaba entre actores privados en la semana, fue confirmada a LA NACION por dos importantes fuentes del Gabinete. Así, la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU), que dirige la catequista y militante de la UTEP de La Cava, Fernanda Miño, pasará del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al Ministerio de Desarrollo Social.

Esa Secretaría es una caja clave porque se queda con un porcentaje (9% del total) del impuesto PAIS -vinculado a la compra del "ahorro" o "solidario", hoy cortado- a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Gracias a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Gobierno ya tiene asignados unos $8000 millones. Si se aprueba el llamado "impuesto a la riqueza" en el Congreso podría sumar $45.000 millones (un 15% de la recaudación total proyectada por Carlos Heller, autor de ese proyecto).

"No tengo información al respecto", dijo a LA NACION el vocero de Bielsa, cuestionada en los últimos días por propios y ajenos, sobre todo por la baja ejecución de presupuesto en medio de la crisis. En la semana, algunas versiones llegaron incluso a insinuar que ese ministerio -a excepción de la SISU-, con sus proyectos sobre construcción de viviendas e incluso el Procrear, pasarían a la órbita de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. El exintendente de San Martín tiene llegada a los intendentes del conurbano.

Esas versiones fueron oficialmente desmentidas. Sin embargo, el ministerio que dirige la rosarina fue prácticamente intervenido por la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero. Cerca de la mano derecha del Presidente tienen la clara intención de acelerar la inversión en obra pública para mover la industria de la construcción.

Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Cerca de Arroyo no confirmaron el traslado de la SISU -y su fondo fiduciario- a su órbita, pese a que esa caja llegará. No está claro, sin embargo, quién la controlará finalmente. "Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Tengo síntomas leves y me encuentro bien de ánimo. Voy a seguir trabajando de forma remota. Es muy importante que sigamos cuidándonos entre todos y todas", escribió hoy el ministro en su cuenta de Twitter.

El trabajo de Arroyo volverá a estar en el centro de la escena política la semana próxima, ya que el Indec difundirá el miércoles el dato de pobreza del primer semestre del año. Analistas privados prevén que cerca del 45% de los argentinos sean pobres en medio de la debacle que generaron la cuarentena y la pandemia en los ingresos y los empleos, sobre todo en cuentapropistas e informales.

Arroyo, como le sucede a Bielsa en parte, también dirige un ministerio "loteado" haciendo equilibrio con los movimientos sociales (el secretario de Economía Social es Emilio Pérsico, mientras que el subsecretario de Políticas de Integración y Formación es Daniel Menéndez), pero también con La Cámpora (Laura Alonso dirige, por caso, la Secretaria de Inclusión Social). El otro eslabón de los movimientos sociales en el Gobierno lo integra Miguel Ángel Gómez, hombre del Movimiento Evita que dirige la Secretaría de Agricultura Familiar.

Las fuentes oficiales no aclararon el porqué de la decisión de quitarle a Bielsa la SISU, pero otros allegados que conocen la realidad de su ministerio confiaron que la arquitecta, que no pasa un buen momento político y carece de apoyo, nunca había elegido a Miño para su equipo. La militante le había sido impuesta. Más allá de eso, mientas Cafiero y Katopodis atienden a los intendentes, la caja generada con el "dólar ahorro" pasará ahora a la órbita que se encarga de la ayuda social en medio de los duros datos de pobreza que surgirán la semana que viene. Desde allí se preparan La Cámpora y los movimientos sociales para llegar a los que menos tienen, principalmente en territorio bonaerense, la mayor ocupación de Máximo Kirchner.

Conforme a los criterios de Más información